Ein neues Easteregg, das sich 20 Jahre in der Original Xbox versteckt hielt!

Ein Entwickler, der an Microsofts ursprünglicher Xbox-Konsole von 2001 gearbeitet hat und anonym bleiben möchte, informierte das Online-Portal Kotaku über ein verstecktes Easteregg im Xbox-Dashboard, das seit fast 20 Jahren unentdeckt geblieben ist. So wurde verraten, wie man das Geheimnis auslösen kann, das einen bisher unbekannten Abspann-Bildschirm anzeigt. Und tatsächlich, es funktioniert.



"Ich habe nicht wirklich erwartet, dass es gefunden wird, es sei denn, der Quellcode ist durchgesickert oder jemand hat das Dashboard zurückentwickelt", so die anonyme Entwickler. "Der Auslöser war der gleiche wie beim 'Haupt'-Easteregg, also wusste ich, dass es möglich war. Ich dachte mir, jemand müsste es durchsickern lassen, damit es bekannt wird."



Das "Haupt"-Easteregg, welches hier erwähnt wird ist seit vielen Jahren bekannt. Es wird ausgelöst, indem man in den Audio-CD-Ripping-Bildschirm geht und einen neuen Rip mit "<<Eggsβox>>" benennt. Sobald man auf "Fertig" drückt, löst dies sofort eine versteckten Abspann mit den Credits aus, nach der die Konsole neu startet. Das Osterei, das jetzt ganz neu enthüllt wurde, beginnt auf ähnliche Weise - durch die Eingabe einer magischen Zeichenkette vor dem Rippen einer CD - aber anstatt sofort ausgelöst zu werden, müssen man warten, bis das Rippen der CD abgeschlossen ist. Anschließend kann man dann feststellen, dass sich der Systeminfo-Bildschirm zu etwas Neuem verändert hat.

Bevor man beginnt, geht man zu "Einstellungen" und dann zu "Systeminfo". Erinnert ihr euch, wie der Bildschirm aussieht? Gut? Okay, der Trick ist...

Na, wie ist das? Dieser kleine Credits-Bildschirm lauert seit fast zwei Jahrzehnten unter der Oberfläche von etwa 24 Millionen Xbox-Konsolen. (Wir gehen davon aus, dass der Eingabecode etwas mit South Park und dem berühmten "Timmy!" zu tun hat... Wahrscheinlich war einer der Entwickler ein Fan der Serie)

Im Übrigen arbeitet heute keine der Entwickler, die auf dem neu bekannten Easter-Egg-Bildschirm zu sehen sind, mehr bei Microsoft.

Seamus Blackley, Hauptentwickler und -designer der ersten Xbox und von vielen als der Urvater der Xbox bezeichnet, hatte bereits 2017 ominös getwittert und subtil darauf aufmerksam gemacht, dass es noch ein unentdecktes EasterEgg in der Original Xbox gibt.

Yes. An there's an Easter egg than nobody has noticed as far as I can tell.