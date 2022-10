Ein Gameplay-Trailer für Miraculous: Rise of the Sphinx XBU MrHyde am Fr, 28.10.2022, 14:30 Uhr

Miraculous: Rise of the Sphinx ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5, Nintendo Switch und PC für 39,99 Euro erhältlich. Spielende begeben sich mit den mutigen Teenager-Superhelden Ladybug und Cat Noir auf eine Reise und retten Paris in diesem Action-Adventure mit Einzelspieler- und lokalem Koop-Modus. Die Miraculous Ultimate Edition ist für 49,99 € erhältlich und enthält drei exklusive Kostüme: zwei alternative Kostüme für Lady Bug und eines für Cat Noir.



Hawk Moth und seine hinterhältigen Schergen haben einen Plan ausgeheckt, um ein riesiges Sentimonster auf Paris loszulassen und nur das mächtigste Superhelden-Duo der Stadt kann es vernichten, bevor es zu spät ist. Spielende tauchen in die magische Welt von Miraculous ein und treten gegen aus der Serie bekannte und neue Feinde an. Nur wer die Fähigkeiten seines Helden meistert, kann dem hinterhältigem Plan von Hawk Moth ein Ende setzen!

Quelle: GameMill Entertainment