Egoshooter Judas ist in der Mache
MrHyde am Mi, 14.12.2022, 13:15 Uhr

Ghost Story Games hat angekündigt, dass sich ein brandneuer, narrativer Einzelspieler-Egoshooter namens Judas in der Entwicklung befindet und auf den Plattformen PlayStation 5 , Xbox Series X|S und PC über Steam und den Epic Games Store veröffentlicht wird.



„Wir haben Ghost Story Games gegründet, um auf dem Vermächtnis von System Shock 2, BioShock und BioShock Infinite aufzubauen“, so Ken Levine, President und Creative Director. „Mit Judas haben wir eine völlig neue Welt und eine Reihe von Charakteren erschaffen, während wir mit verschiedenen Ansätzen für narrative Einzelspieler-Egoshooter experimentiert haben.“



Ghost Story Games wurde von Ken Levine (Creative Director von System Shock 2, BioShock und BioShock Infinite) und ehemaligen Entwicklern von Irrational Games gegründet. Das Studio hat sich zum Ziel gesetzt, narrativ ausgerichtete Erlebnisse zu erschaffen, die auf immersiven Welten und Gameplay basieren. Ihre Leidenschaft und ihre Laufbahn haben seit über 25 Jahren für genreprägende Erlebnisse gesorgt.



Ghost Story Games steckt mitten in der Entwicklung von Judas und wird das Spiel selbst veröffentlichen.

Quelle: Ghost Story Games