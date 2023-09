eFootball 2024 ist jetzt erhältlich XBU MrHyde am Fr, 08.09.2023, 15:00 Uhr

Konami hat den Startschuss für ein neues Jahr seiner Fußball-Reihe eFootball gegeben. Das Update bringt eFootball 2024 sowie eine Vielzahl von Verbesserungen und Erweiterungen für Spieler aller Fähigkeits- und Erfahrungsstufen mit sich. Weitere offizielle Infos:



Partner Club Updates

KONAMI behält weiterhin eine Reihe von Partnervereinen, darunter einige der berühmtesten Mannschaften des Sports wie Manchester United FC, FC Bayern München, FC Internazionale Milano, AC Mailand, FC Arsenal und FC Barcelona, mit dem KONAMI kürzlich seine langjährige Partnerschaft erneuert hat.



Die Trikots, Stadien und Kader dieser und weiterer Teams, die in diesem Sommer für einige der größten Transfermeldungen im Weltfußball sorgten, werden im Spiel gemäß der neuen Saison aktualisiert.



"eFootball™" bleibt auch der einzige Ort, an dem Fans in so berühmten Stadien wie der Allianz Arena, dem Spotify Camp Nou, San Siro und dem Stadio Olimpico spielen können.



Neue Gameplay Features

"eFootball™ 2024" wird eine Reihe von Aktualisierungen erfahren, die das Gameplay betreffen. Basierend auf einer Reihe von Rückmeldungen der Fans hat KONAMI verschiedene Änderungen am Spiel vorgenommen, um die Immersion und den Realismus von "eFootball™" weiter zu verbessern.



Die wichtigsten Änderungen im Gameplay drehen sich um das Dribbling und die Verteidigung. Eine verbesserte Steuerung ermöglicht es, die sekundenschnellen Entscheidungen der Fußball-Elite nachzuahmen, so dass die Spieler den Ball besser kontrollieren und sogar durch scheinbar aussichtslose Situationen dribbeln können.



Die Verbesserung der Genauigkeit der individuellen Fähigkeiten ermöglicht es Spielern, ihr Team und ihre Taktik auf einem höheren Niveau zu koordinieren und mehr Torchancen auf dem virtuellen Spielfeld zu kreieren.



Einführung von "Boostern" für eine noch spannendere Teambildung

"Booster" sind eine neue Funktion in "eFootball™", die es den Nutzern ermöglichen, die Eigenschaften ihrer Lieblingsspieler weiter zu verbessern. Durch "Booster" können Spieler über die normalen Parameter (99er-Limit) hinaus spielen, was bedeutet, dass Nutzer die individuellen Fähigkeiten und Attribute der verschiedenen Spieler in ihrem "Dream Team" noch weiter steigern können.



Im Spiel werden verschiedene Arten von "Boostern" verfügbar sein, darunter Spieler-spezifische, "Booster", die sich auf das gesamte Team auswirken, und solche, die durch die Auswahl von Spielern verfügbar sind, die bestimmte Kriterien erfüllen.



Diese Funktion wird es den Nutzern ermöglichen, Teams mit größerer Freiheit, mehr Vielfalt und Vergnügen zusammenzustellen.



Lionel Messi bleibt als globaler Botschafter erhalten

KONAMI ist stolz, die Fortsetzung der Partnerschaft mit Lionel Messi bekannt zu geben. Die argentinische Legende wird weiterhin als Cover-Star fungieren und das Gesicht mehrerer weltweiter Werbe- und In-Game-Kampagnen für "eFootball™" sein.



Er ist auch der Namensgeber der neuen "eFootball™ 2024: Leo Messi Edition" - jetzt erhältlich für PlayStation®5、PlayStation®4、Xbox Series X|S、Xbox One und Windows sowie für das 'Premium Ambassador Pack: Leo Messi' für Mobile und Steam®.



In dieser Edition können die Nutzer nicht nur "eFootball™" herunterladen, sondern sie erhalten auch eine exklusive Messi Epic-Karte mit der neuen "Booster"-Funktion, ein Set von 10 Highlight-Spielern, bestehend aus seinen früheren Teamkollegen, 11 Sets mit 4.000 EXP und 300 eFootball™-Münzen*.



*eFootball™-Münzen sind nicht im Premium Ambassador Pack: Leo Messi enthalten.



Mit der "Startup-Kampagne" groß verdienen

Egal ob Neuling oder KONAMI-Fußballveteran, mit der neuen "Startup-Kampagne" können Nutzer aller Stufen das Beste aus den verschiedenen Belohnungen machen, die im Spiel auf sie warten.



Durch eine Reihe von Login-Boni können Spieler 4 "Chance Deals", 360.000 GP, 60.000 EXP und 120 eFootball™-Münzen gewinnen.



Außerdem können Spieler durch Erfolge in der Kampagne 400.000 GP, 120.000 EXP, 100 eFootball™-Münzen und 4 Skill-Trainingsprogramme erhalten.



Zusammen können diese Ingame-Gegenstände den Grundstein für unglaubliche Dream Teams legen, die auf den Spielstil und die Philosophie jedes einzelnen Nutzers zugeschnitten sind.



"eFootball™ 2024" ist da, aber es wird sich weiterentwickeln und anpassen, um seinen Nutzern die bestmögliche Erfahrung und Simulation des Sports zu bieten, den sie lieben.

Quelle: Konami Digital Entertainment