Edge of Memories für Herbst 2025 angekündigt Mo, 03.03.2025, 15:00 Uhr

NACON und Midgar Studio kündigen Edge of Memories an, das neue Projekt aus dem Universum von Edge of Eternity. Das im Jahr 2021 veröffentlichte Indie-JRPG aus Frankreich hat weltweit über 1 Million Spielende auf PC und Konsolen begeistert. Edge of Memories erscheint im Herbst 2025 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam).



Midgar ist ein kleines Studio mit Sitz im südfranzösischen Montpellier, das sich aus Entwicklern zusammensetzt, die sich für japanische Rollenspiele begeistern und ihre Leidenschaft noch weiter ausbauen wollen. Mit Edge of Memories bieten sie den Spielenden ein neues Abenteuer, das sowohl für Fans als auch für Neueinsteigende zugänglich ist und die Vielfalt der JRPGs mit einem künstlerischen Touch kombiniert, der von französischen Animationen inspiriert ist. Dieses Third-Person-Action-RPG wurde in Zusammenarbeit mit renommierten Künstler:innen des Genres entwickelt, darunter Charakterdesignerin Raita Kazama (Xenoblade Chronicles X), Autorin Sawako Natori (NieR), Sängerin Emi Evans (NieR / NieR: Automata) sowie die Komponisten Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger / Xenogears) und Mariam Abounnasr (Xenoblade Chronicles 3 / ONINAKI).



Edge of Memories spielt auf dem Kontinent Avaris, wo eine Seuche namens „Korrosion“ Tiere und Menschen in „Abscheulichkeiten“ verwandelt. Eline, eine junge, umherziehende Seelenflüsterin, durchstreift das Land und nutzt ihre fantastischen Fähigkeiten, um die gequälten Bewohner:innen zu heilen. Der Titel wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt und lässt alle in ein spannendes Epos eintauchen, das dem JRPG-Genre Tribut zollt. Es bietet eine lebendige und farbenfrohe Welt sowie eine Geschichte, die Themen wie den Exodus der Völker, eine von Krankheiten geplagte Welt, die Suche nach den Ursprüngen und die Notwendigkeit, sich an eine sich ständig verändernde Umgebung anzupassen, erforscht.



Mit dynamischem Gameplay und Echtzeitkämpfen bietet Edge of Memories ein actionorientiertes Erlebnis: Um den Sieg zu erringen, müssen Spielende Elines Fähigkeiten meistern, spektakuläre Kombos mit ihren beiden Begleitern aneinanderreihen und die verheerende Kraft des Berserkers erwecken, die in ihr schlummert.



„Wir sind begeistert, die Welt des Edge of-Franchise mit einem neuen Teil zu erweitern, der eine neue künstlerische Richtung einschlägt und einen Wendepunkt im Gameplay markiert, indem er den strategischen, rundenbasierten Stil des Vorgängers zugunsten eines dynamischeren und immersiveren Action-RPG-Ansatzes aufgibt. Als echte JRPG-Enthusiasten haben wir viel Liebe in dieses Projekt gesteckt und können es kaum erwarten, es sowohl mit Fans des Genres als auch mit Neueinsteigern zu teilen“, sagt Jérémy Zeler-Maury, CEO von Midgar Studio.

Quelle: NACON