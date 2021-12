Edge Of Eternity erscheint im Februar XBU MrHyde am Di, 14.12.2021, 15:30 Uhr

Der Release-Termin von Edge Of Eternity ist bekannt. Das Rollenspiel wird am 10. Februar für PS5, PS4, Xbox Series X|S sowie Xbox One erscheinen. In einer zerrissenen Welt führen die Bewohner von Heryon einen verzweifelten Krieg gegen mysteriöse Invasoren, die Archeliten. Der Konflikt zwischen Magie auf der einen und Technologie auf der anderen Seite beginnt katastrophale Ausmaße anzunehmen, als eine neue Bedrohung auf dem Schlachtfeld Einzug hält. Stelle dich epischen rundenbasierten Kämpfen und folge Daryons und Selenes Geschichte, als sie versuchen eine Heilung für die schreckliche Krankheit namens “Die Zersetzung” zu finden und die Welt von Heryon zu retten.



Edge Of Eternity wird von einem kleinen Indie-Team im Süden Frankreichs entwickelt und wurde durch über 4.000 Kickstarter-Fans möglich gemacht. Das erfolgreiche Crowdfunding erlaubte es dem legendären JRPG-Komponisten Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger & Xenoblade Chronicles-Komponisten) am Projekt mitzuwirken.



„Es war eine enorme Herausforderung und Herzensangelegenheit, diese JRPG-Welt zum Leben zu erwecken“, so Jeremy Zeler, Gründer von Midgar Studio. „Ich freue mich darauf, den Konsolenspielern, die so geduldig mit unserem Team waren, dieses Spielerlebnis zu ermöglichen. Ich denke, dass sich das Warten lohnen wird!“

Quelle: Dear Villagers