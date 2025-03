Edens Zero bringt Manga-Action im Juli auf Konsolen und PC

Das von Manga-Meister Hiro Mashima erschaffene Action-RPG Edens Zero startet am 15. Juli auf Xbox Series, PS5 und PC durch. Konami bringt das Abenteuer um Shiki, Rebecca und ihre Gefährten in die Gaming-Welt – Vorbestellungen sind bereits möglich.

In Edens Zero erleben Spieler die packende Originalgeschichte und nutzen die einzigartigen Ether Gear-Kräfte der Charaktere. Die Story beginnt im Traumkönigreich Granbell, wo Shiki inmitten von Maschinen lebt und auf die Streamerin Rebecca mit ihrer blauen Katze Happy trifft – die ersten Besucher seit 100 Jahren. Gemeinsam brechen sie zu einem epischen Abenteuer auf, um die legendäre "Mutter" zu finden.

Mit dem Raumschiff Edens Zero, das Shikis Vater Ziggy (auch bekannt als "Dämonenkönig") hinterlassen hat, erforscht die ungewöhnliche Crew das Universum. Auf ihrer Reise stellen sie sich mächtigen Gegnern, finden neue Verbündete und erleben actiongeladene Herausforderungen.

Vorbesteller erhalten plattformabhängige Boni wie Pinos "Hunter Attire" und exklusive Accessoires. Die Deluxe Edition bietet 72 Stunden Early Access vor dem offiziellen Release. Die physische Deluxe-Variante enthält zusätzlich ein Lascrima-Set, Starter-Items sowie ein Gaming Equipment Set und ein Cyber Equipment Set.

Edens Zero erscheint am 15. Juli für Xbox Series, PS5 und PC via Steam/Windows