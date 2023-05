Ed-0: Zombie Uprising erscheint Mitte Juli XBU MrHyde am Sa, 20.05.2023, 12:50 Uhr

D3Publisher kündigte zusammen mit dem Entwickler LANCARSE die Veröffentlichung ihres Zombie-Survival-Rogue-like Action-Titels Ed-0: Zombie Uprising für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam am 13. Juli 2023 an. Das Spiel wird für eine unverbindliche Preisempfehlung von €28,99 erhältlich sein.



Ed-0: Zombie Uprising befindet sich seit April 2022 im Early Access auf Steam, und die Entwickler haben diese Zeit genutzt, um zusätzliche Inhalte hinzuzufügen und auf das Feedback der Community einzugehen, indem sie wichtige Verbesserungen implementiert haben, die das Spielerlebnis insgesamt deutlich verbessern. Einige dieser Verbesserungen betreffen die Qualität der Kämpfe, den Schwierigkeitsgrad und eine neue Option zum Speichern mitten im Spiel, zusätzlich zu regelmäßigen Fehlerbehebungen und laufenden Änderungen an Gameplay-Elementen.

Quelle: D3 Publisher