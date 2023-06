Ebenezer and the Invisible World soll noch dieses Jahr fertig werden XBU MrHyde am Mo, 19.06.2023, 16:45 Uhr

Noch in 2023 soll der Titel Ebenezer and the Invisible World digital veröffentlicht werden. Die Plattformen Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC via Steam sind eingeplant. Entwickelt wird der Titel vom Orbit Studio. Hier ist der weihnachtliche Announcement Trailer für euch:

Quelle: Orbit Studio