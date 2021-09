Earth From Another Sun für Xbox Series angekündigt XBU ringdrossel am Di, 28.09.2021, 10:00 Uhr

Wie die Jungs von Multiverse angeben, wird das Rollenspiel Earth From Another Sun in 2023 für Xbox Series und PS5 auf den Markt kommen. Das Erforschen der Galaxy, der Ausbau des eigenen Reichs, der Handel und das Kämpfen mit Armeen, sollen den Kern des Spiels bilden. Der Announcement-Trailer vermittelt hierzu einen ersten Eindruck.

Quelle: Multiverse