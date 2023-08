EA SPORTS FC 24 veröffentlicht Deep Dive zu Clubs und VOLTA XBU MrHyde am Fr, 18.08.2023, 12:45 Uhr

EA SPORTS FC veröffentlichte jetzt den letzten Deep Dive zum bevorstehenden EA SPORTS FC 24. In diesem Deep Dive dreht sich alles um die Spielmodi Clubs und VOLTA.



Vom Stadion bis zur Straße können sich Spieler:innen mit ihren Freund:innen in Clubs und VOLTA FOOTBALL in EA SPORTS FC 24 mit Cross-Play messen. Spielen, entwickeln und die Individualisierung des eigenen Profis auf authentische Fußballweisen ist mit der Einführung eines neuen Club-Saisonformats, das in Playoffs gipfelt, der Einführung von Spielstilen für realistischere Spielerentwicklung und mehr Anpassungsmöglichkeiten möglich und vielfältiger als je zuvor.

Cross-Play: In EA SPORTS FC 24 können Freunde einen Club teilen, egal wo sie spielen – Spieler:innen der letzten Konsolengeneration (PS4/Xbox One) können gemeinsam auf dem Platz stehen, ebenso wie Spieler:innen der aktuellen Generation (PS5/Xbox Series X|S/PC) dank neuem Cross-Play. Dies schaltet auch vereinheitlichte Ranglisten frei, jeweils eine für jede Generation der Konsole, sodass Spieler:innen von verschiedenen Konsolen um globale Platzierungen konkurrieren können.

Clubs Liga Saison + Playoffs: Ein frisches Saisonformat bringt mehr Wettbewerb und Dynamik in Clubs in EA SPORTS FC 24. Während jeder Saison treten Clubs in einer Ligaphase gegeneinander an, steigen von der untersten Division zur höchsten auf, verdienen Punkte und streben nach Beförderung. Jede Saison gipfelt in einer Playoff-Phase, in der Clubs eine feste Anzahl von Spielen haben, um ihre Liga-Rangliste zu erklimmen und zusätzliche Belohnungen am Ende der Saison in Form von Fans, Prestige und einzigartigen Clubs Liga-Trophäen zu verdienen. Je höher der Club sowohl in der Ligaphase als auch in der Playoff-Phase abschneidet, desto bessere Belohnungen werden Fans am Ende jeder Saison erhalten.

Club-Entwicklung: Neben der Weiterentwicklung des eigenen Profis kann der eigene Club gemeinsam mit Freunden weiterentwickelt werden, indem Fans gewonnen werden, um Prestigestufen freizuschalten und die Bekanntheit des Clubs zu steigern. Je beliebter der Club ist, desto besser können Fans ihr Stadion anpassen - und desto besser wird das KI-Team.

Spielstile in Clubs: Der eigene Profi kann zum absoluten Lieblingsspieler mit Spielstilen - einzigartige Signatureigenschaften, die den Profi auf dem Spielfeld hervorstechen lassen – entwickelt werden. Jeder Spielstil macht den Profi persönlicher, schaltet ein neues Maß an Anpassung frei und gibt den Spieler:innen Kontrolle über den genauen Spielertyp, den der Profi erreicht.

VOLTA FOOTBALL: Dank Cross-Play in VOLTA FOOTBALL können Fans in diesem Jahr mit Freund:innenen auf die Straße gehen. Der eigene Profi kann mit neuen Schmuckstücken individualisiert werden, Fähigkeiten werden in Minispielen auf die Probe gestellt oder das Spielen mit Freund:innen kann in der zwanglosen, gemeinschaftsorientierten Straßenfußballumgebung genossen werden.

Quelle: EASports