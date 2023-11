Drei Strikes startet morgen in Apex Legends XBU MrHyde am Mo, 06.11.2023, 17:00 Uhr

Electronic Arts und Respawn Entertainment veröffentlichen in Zusammenarbeit mit Post Malone am 07. November den befristeten Modus „Drei Strikes“ sowie neue kosmetische Objekte, die in Partnerschaft mit dem Superstar entstanden sind und von seiner Liebe für Die Spiele inspiriert wurden.



Legenden erleben während des Events das Chaos von Drei Strikes, einem rasanten Modus, der sich durch schnellere Wiederbelebungen und Unverwundbarkeit, wenn sie ausgeschaltet wurden, auszeichnet. Außerdem kann jeder Squad zweimal mit komplettem Loadout und Ausrüstung respawnen, bevor er endgültig eliminiert wird. Das Abschließen täglicher Herausforderungen gewährt Camo-Credits, welche im Belohnungsshop gegen neue kosmetische Objekte, Battle-Pass-Stufen und mehr eingetauscht werden können.



Der neue Skin-Rang „Ikonisch“ bietet Skins und Bundles für Octane, Wraith, Horizon und Lifeline, die von Post Malone inspiriert wurden. Beim Freischalten von 20 Event-Stickern gibt es drei legendäre Sticker für Heilungen und Schilde als Belohnung.



Das Apex Legends x Post Malone-Event feiert eines der bekanntesten Mitglieder der Apex-Legends-Community und lädt die Legenden ein, gemeinsam mit ihrem Squad ins Rampenlicht zu treten.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Electronic Arts