DreamWorks Trolls Remix Rescue auf Xbox verfügbar
Do, 02.11.2023, 16:30 Uhr

DreamWorks Trolls Remix Rescue wurde von GameMill Entertainment in Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms für Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC via Steam veröffentlicht. Fans schlüpfen in die Rolle der geliebten Trolls-Charaktere wie beispielsweise Poppy und Branch und begeben sich entweder alleine oder im lokalem Mehrspielermodus auf ein magisches Abenteuer, um das Troll-Königreich zu beschützen.



Poppy, Branch, Guy Diamond und die gesamte Trolls-Crew brauchen Hilfe, um in DreamWorks Trolls Remix Rescue den Tag zu retten. Die Spieler reisen durch die magische Welt der Trolle und erkunden unter anderem Poppy & Branchs Pop Village, Barbs Volcano Rock City oder Coopers Vibe City. Gleichzeitig müssen sie ein melodisches Superhirn aufhalten, das versucht, die musikalische Harmonie der Trolls für immer zu verändern. Spieler können sogar ihren eigenen Troll erschaffen, um zu springen, tanzen und Herausforderungen zu lösen und die Kunst des „Hair-Jitsu” zu meistern!

Quelle: GameMill Entertainment