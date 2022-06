DreadOut 2 erscheint für PlayStation und Xbox XBU TNT2808 am Mi, 22.06.2022, 15:30 Uhr

Jagt Geister und klärt Geheimnisse auf - in DreadOut 2, das am 15. Juli für Xbox One und Xbox Series X/S für 19,99 € erscheinen wird. PlayStation-Spieler müssen fünf Tage länger warten, können dann aber auch das gruselige Horror-Adventure erleben.

Ihr schlüpft in die Schuhe von Linde Meilinda, einer Schülerin, die Geister sehen kann. Mithilfe ihrer Smartphone-Kamera müsst ihr die Geister fangen und Umgebungen untersuchen. Side-Quests gibt es in dem von der indonesischen Kultur beeinflussten Spiel ebenfalls.

Freut euch auf diese Features:

Jagt und besiegt Geister mit dem Smartphone, Nah- oder Fernkampfwaffen

Erkundet Lindas Heimatstadt und mehr

Löst lokale Mythen auf

Bekämpfe grauenhafte Boss-Geister

Quelle: Digerati