DRAGON BALL: Sparking! ZERO hat über fünf Millionen Spiele verkauft XBU MrHyde am Mi, 05.02.2025, 15:00 Uhr

Bandai Namco Entertainment Europe gibt bekannt, dass DRAGON BALL: Sparking! ZERO, der Nachfolger der DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI-Reihe, über fünf Millionen Einheiten weltweit verkauft hat. Nach der Veröffentlichung im Oktober 2024 ist DRAGON BALL: Sparking! ZERO das bisher am schnellsten verkaufte DRAGON BALL-Konsolenspiel.

Hier findet ihr weitere Neuigkeiten zu DRAGON BALL: Sparking! ZERO bei uns.

Quelle: BandaiNamco