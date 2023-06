Dr. Fetus' Mean Meat Machine erscheint bald XBU MrHyde am Do, 08.06.2023, 15:30 Uhr

Wie Thunderful, Headup und Team Meat jetzt mitteilten, wird ihr Puzzlegame Dr. Fetus' Mean Meat Machine schon am 22. Juni erscheinen. Der Titel wird auf Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC verfügbar sein. Wir haben hier noch den Release Date Trailer für euch.

Quelle: Thunderful