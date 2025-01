DOOM: The Dark Ages erscheint am 15. Mai XBU MrHyde am Mo, 27.01.2025, 16:55 Uhr

Auf der Xbox Developer_Direct letzte Woche haben Bethesda Softworks und id Software bekannt gegeben, dass DOOM™: The Dark Ages am 15. Mai für Game Pass, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen wird. Das von id Software mit der neuesten idTech-Engine entwickelte DOOM: The Dark Ages ist ein Prequel zu den Spielen DOOM (2016) und DOOM Eternal und erzählt eine epische, filmreife Geschicht, die den Zorn des DOOM-Slayers in den Mittelpunkt stellt.



Als Superwaffe der Götter und Könige schlüpfen die Spieler in die vor Blut triefenden Stiefel des DOOM-Slayers, erkunden nie zuvor erblickte Reiche, schalten mächtige Vernichtungswaffen frei und bezwingen die gigantischsten Dämonen, die es je in einem DOOM-Spiel zu sehen gab.

Quelle: Bethesda Softworks