Dollhouse: Behind The Broken Mirror präsentiert düsteren Gameplay-Trailer am Mi, 22.01.2025, 10:15 Uhr

Eine dunkle Reise in die gebrochene Psyche einer vergessenen Sängerin: In Dollhouse: Behind The Broken Mirror versucht ihr als Eliza de Moor, eure verlorenen Erinnerungen wiederzufinden. Unter dem Einfluss einer experimentellen Medizin von Dr. Stern durchstreift ihr dabei zwei verstörende Realitäten. Wie das aussieht, findet ihr im neuen Launch Trailer heraus.

Das First-Person Horror-Adventure schickt euch auf eine atmosphärische Odyssee voller rätselhafter Geheimnisse und bedrohlicher Begegnungen. In der albtraumhaften Welt müsst ihr euch nicht nur gruseligen Puppen stellen, die jeden eurer Schritte verfolgen, sondern auch knifflige Puzzles lösen, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen.

Mit seinem einzigartigen Vintage-Noir-Look und einem beklemmenden Soundtrack verspricht das Spiel ein intensives psychologisches Horror-Erlebnis. Die Geschichte selbst wird dabei durch zahlreiche Details erzählt, die ihr in den verschiedenen Arealen entdecken könnt.

Quelle: SOEDESCO