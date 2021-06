Dolby Atmos und Dolby Vision wohl zwei Jahre zeitexklusiv für Xbox Series-Konsolen XBU TNT2808 am Di, 01.06.2021, 16:30 Uhr

Wie es scheint, ist Microsoft eine enge Partnerschaft mit Dolby eingegangen und konnte sich so deren Formate Atmos sowie Vision für zwei Jahre zeitexklusiv für die aktuellen Xbox-Konsolen sichern. Das zumindest berichtet engadget, die den Hinweis in einem französischen Xbox Wire-Blogeintrag entdeckt hatten.

Mittlerweile ist der Eintrag wieder gelöscht worden, aber undenkbar ist das ganze natürlich nicht. Man betonte bereits vor dem Erscheinen der PlayStation 5 und der Xbox Series X bzw. S, dass nur auf den Microsoft-Konsolen Dolby Vision und Dolby Atmos zu finden seien. Ob eine der beiden Technologien den Weg auf die PlayStation 5 finden würden, war bis dahin unklar.

Dolby Atmos dient dabei dem virtuellen Raumklang, ob über entsprechende Heimkinoanlagen oder Headsets, während es sich bei Dolby Vision um eine gesonderte Form der HDR-Implementierung handelt, von der insbesondere OLED-TVs bei Filmen und Serien profitieren. Wie sich letzteres in Spielen schlägt, bleibt abzuwarten, nur Insider können derzeit Dolby Vision testen - zudem handelt es sich nur um automatische Implementierungen ähnlich Auto HDR, echte, an Dolby Vision angepasste Titel werden wohl erst in Zukunft erscheinen.

