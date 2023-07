DLC Tikamoon Plains für Way of the Hunter angekündigt XBU MrHyde am Fr, 07.07.2023, 13:30 Uhr

Der Tikamoon Plains DLC für Way of the Hunter ist demnächst für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 9,99 Euro erhältlich. Hier sind weitere Infos und ein Trailer:



Willkommen in Afrika! Die Tikamoon-Ebene mit ihren vielfältigen Biomen bietet üppiges Grasland, weite Savannen, tödliche Wüsten und windige Berge, die du erkunden kannst. Das Leben gedeiht in den Tikamoon Plains mit schwarzen und blauen Gnus, die ihre jeweiligen Lebensräume durchstreifen, Warzenschweinen, die sich mit ägyptischen Gänsen an Wasserlöchern kreuzen, und großen Kudus und Gemsböcken, die sich selbst in rauen Umgebungen wohlfühlen.



Erlebe einen neuen Ansatz für die Jagd mit dem Bogen in Way of the Hunter - aber sei vorsichtig, denn neben Tüpfelhyänen und Löwen bist du nicht das einzige Raubtier, das sich in diesen Ebenen anschleicht!

Quelle: THQ Nordic