Divine Knockout schlägt bald zu
MrHyde am Do, 24.11.2022, 16:00 Uhr

Für den 6. Dezember holen Red Beard Games und der Publisher Hi-Rez die Rute raus: Divine Knockout wird an Nikolaus zuschlagen. Der neue Gameplay-Trailer zeigt, was euch auf Xbox, PlayStation und PC erwarten wird.



Die Gründer-Edition, die die Vollversion des Spiels, 8 Götter, kosmetische Gegenstände und einen besonderen Bonus für SMITE enthält, und die Ultimative Edition mit noch mehr Göttern und kosmetischen Extras werden dann für alle Spieler erhältlich sein.



Divine Knockout versetzt Spieler in eine bunte Welt von Göttern und Mythologie und ist das erste Third-Person-Plattform-Kampfspiel überhaupt. Felsbrocken werfen als Herkules, die Kraft von Excalibur entfesseln oder Thors Hammer Mjölnir schwingen – alles kein Problem in DKO, die Macht der Götter ist nur einen Tastendruck entfernt.



DKO nimmt Ideen klassischer 2D-Plattform-Kampfspiele auf und überträgt sie in alle drei Dimensionen, was den Spieler mitten ins Geschehen versetzt. Spieler fügen Gegnern Schaden zu, um sie verwundbar zu machen, und sie dann mit einem mächtigen Hieb aus der Arena zu befördern.



In jeder Arena warten neue Hindernisse und Gefahren, die es zu meistern gilt – von bröckelnden Böden bis hin zu tödlichen Fallen.



DKO erscheint auf allen Plattformen mit kompletter Unterstützung für Cross-Play und Cross-Progression.



Das bedeutet, dass ab dem 6. Dezember alle DKO-Spieler unabhängig von der Plattform mit ihren Freunden gemeinsam spielen können – in allen Spielmodi, darunter Knockout, King of the Hill, Münzenjagd und Chaoskrone. Dank Cross-Progression stehen erzielte Fortschritte und gekaufte Gegenstände auch bei einem Wechsel der Plattform weiter zur Verfügung.



„DKO bietet ausdrucksstarke Charaktere in zerstörbaren Umgebungen“, erzählt Alexandre Grimonpont, Executive Producer bei Red Beard Games. „Ob im Kampf Eins-gegen-Eins, Zwei-gegen-Zwei oder in unserem Drei-gegen-Drei-Arcade-Modus, in dem in jeder Runde eine neue Arena und ein neuer Spielmodus wartet, – in DKO sind dank eindrucksvoller Fertigkeiten in intensiven, knappen Kämpfen aufregende Momente garantiert. Es ist ein tolles Partyspiel, aber auch wettkampforientierte Spieler mit besonders viel Ehrgeiz werden ihren Spaß haben.“



„Wir wollten, dass sich unabhängig von der Spielstärke jeder direkt ins Spiel stürzen und Spaß haben kann“, erklärt Alex Cantatore, VP of Publishing bei Hi-Rez. „Alle Götter in DKO haben ihre eigenen Attacken und Fertigkeiten, wobei jede davon durch nur einen Tastendruck ausgelöst werden kann. Mächtige Fertigkeiten gibt es auf Knopfdruck, es werden keine verwirrenden Kombos benötigt. In DKO dreht sich alles um Timing, Positionierung und schnelle Entscheidungen. Komplizierte Tastenkombinationen haben keinen Platz im Spiel.“

Quelle: Hi-Rez Studios