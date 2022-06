Divine Knockout soll dieses Jahr erscheinen XBU MrHyde am Fr, 10.06.2022, 14:15 Uhr

Mit Divine Knockout wurde jetzt ein physikbasiertes Third-Person-Kampfspiel von Hi-Rez angekündigt. DKO ist eine besondere Version eines Kampfspiels: ein physikbasierter Third-Person-Brawler in einer bunten Welt der Götter und Mythologien. Das Spiel wird zum Launch auch auf Xbox verfügbar sein und sowohl Cross-Play als auch Cross-Progression auf allen Plattformen unterstützen.



„Wir wurden von 2D-Plattform-Kampfspielen inspiriert, bei denen man die Gegner aus dem Level befördern muss“, erklärt Alex Grimonpont, Executive Producer von Divine Knockout. „Wir wollen diese Spielerfahrung in eine 3D-Welt bringen, in der man immer mitten im Geschehen ist.“



Götter wie Thor, Herkules und Amaterasu warten in mythologischen Arenen voller Umgebungsgefahren auf die Spieler. Diese Götter und Göttinnen wurden als stilisierte und ausdrucksstarke Kämpfer neu entworfen und in eine lebendige und gefährliche Welt gesteckt.



In jeder Arena gibt es eine einzigartige Mechanik, die die Spieler meistern müssen, wenn sie gewinnen wollen. In einigen zerfällt der Boden mit der Zeit zu Staub, während andere tödliche Fallen beherbergen, denen ausgewichen werden muss ... oder natürlich man schubst seine Gegner hinein!



Im Hauptmodus von DKO, in dem zwei Teams zu je drei Spielern gegeneinander antreten, gibt es jede Runde ein neues Abenteuer und einen neuen Modus, zum Beispiel „King of the Hill“ oder „Oddball“. Wem es noch intensiver gefällt, findet im klassischen Duell eins gegen eins die passende Herausforderung.



Die Steuerung ist für alle Spieler geeignet, in DKO lassen sich selbst verheerende Angriffe mit nur einem Tastendruck ausführen. Felsbrocken werfen als Herkules, die Kraft von Excalibur entfesseln oder Thors Hammer Mjölnir schwingen – alles ist möglich! In DKO dreht sich alles um Timing, Positionierung und schnelle Entscheidungen. Komplexe Tastenkombinationen haben keinen Platz im Spiel.

Quelle: Hi-Rez Studios