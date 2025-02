Digimon Story Time Stranger angekündigt XBU MrHyde am Fr, 21.02.2025, 10:00 Uhr

Bandai Namco Entertainment Europe kündigte die Entwicklung von Digimon Story Time Stranger an, welches 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint. In Digimon Story Time Stranger werden Spielende die Möglichkeit haben, die Verbindung zwischen Menschen und Digimon zu festigen. Dabei spielt die Geschichte sich sowohl in der menschlichen als auch in der Digiwelt ab und deckt das Geheimnis hinter dem Zusammenbruch der Welt auf.



Neben den RPG- und Monster-Taming-Elementen, mit denen Spielende verschiedene Digimon rekrutieren und trainieren können, bietet Digimon Story Time Stranger ein rundenbasiertes Kampfsystem. Zusätzlich gibt es individuelle Anpassungs- und Digitations-Optionen, mit denen eine jeweils eigene Herangehensweise an die Kämpfe festgelegt werden kann. Somit kann das volle Potenzial der Digimon ausgeschöpft werden.

Quelle: BandaiNamco