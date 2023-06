Diesel Legacy: The Brazen Age wird Prügelspaß bieten XBU MrHyde am Mo, 19.06.2023, 17:30 Uhr

Derzeit befindet sich der Brawler Diesel Legacy: The Brazen Age in der Entwicklung. Modus Games will den Titel für Xbox One, Xbox Series X|S, PC, PS4, PS5 und Nintendo Switch veröffentlichen. Das Spiel wird in den Modus Studios entwickelt und bringt frischen Wind in das Genre. Vor dem Hintergrund einer herrlichen Dieselpunk-Welt fechten Spieler in einem innovativen System mit drei Lanes 2v2-Kämpfe gegeneinander aus.



Die hektische Metropole New Libertis, die von ihren Einwohnern als The Iron City bezeichnet wird, ist ein vom Dieselpunk inspiriertes Wunder der Technik. Das ist alles FALCORP Industries zu verdanken, einem Konzern, der die Menschheit auf eine höhere Existenzebene bringen will. Natürlich ist die Arbeiterklasse bei diesem Aufstieg nicht willkommen. Auf den Straßen der Iron City ist sie sich selbst überlassen und muss um ihr künftiges Schicksal kämpfen.



Diesel Legacy: The Brazen Age stellt das traditionelle Kampfspielgenre auf den Kopf. Lokale 2v2-Kämpfe und Online-Koop-Schlachten stehen im Vordergrund und im Mittelpunkt der Arena. Zu Beginn gibt es 10 spielbare Figuren (wovon 4 bereits jetzt in der offenen Betaversion verfügbar sind), die alle mit distinktiven, verheerenden Angriffen aufwarten und für entscheidende Änderungen in der Teamdynamik und bei den Paarungen sorgen.



Der Kampf findet in drei Lanes statt, was die Strategie bei allen Kämpfen in Diesel Legacy zu einem ausschlaggebenden Element macht. Wirst du in eine andere Lane wechseln und deinen Gegner von hinten überraschen, oder willst du dich lieber zurückziehen und neu orientieren, während dein Partner sich in den Kampf stürzt? Sollte dein Partner sich übernehmen, ist der Kampf aber noch lange nicht vorbei: Besiegte Kämpfer können auch noch aus dem Jenseits mithelfen und für ihre Teamkameraden Angriffe abwehren und ihren Geist entsenden, um ihre Verbündeten aus brenzligen Situationen zu retten.



Diesel Legacy: The Brazen Age nutzt den brandneuen, proprietären RealMatchä-Rollback-Netcode von Modus Studios, damit du bei Online-Kämpfen keinen einzigen Move verpasst. Diesel Legacy: The Brazen Age bietet außerdem umfassende Trainings- und Story-Modi. In Kämpfen gegen KI-Gegner können Spieler ihre Fähigkeiten verbessern.



Möchtest du einfach nur die Grundlagen verstehen oder Hitboxen und die Rahmendaten der gestochen scharfen 60-fps-Animationen von Diesel Legacy analysieren? Du hast alle Werkzeuge, die du brauchst, um dich auf jedem Fähigkeitslevel in die Arena zu wagen. Hast du in der Arena einen Fehler gemacht? Mit dem fortschrittlichen Wiederholungssystem von Diesel Legacy kannst du dir einen Kampf noch einmal ansehen und dich jederzeit wieder ins Getümmel stürzen, um den Fehler auszubügeln.

Quelle: Modus Games