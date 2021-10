Diese Xbox Game Pass-Highlights erwarten euch im Oktober XBU TNT2808 am Mi, 06.10.2021, 11:00 Uhr

Der Oktober wird gerne ja auch Spuktober genannt - Halloween steht vor der Tür. Aus diesem Grund sind auch die Highlights des Xbox Game Pass an das Erschrecken und Genießen angelehnt. Was euch erwartet? Wir haben die Infos für euch:

Schon bald im Xbox Game Pass

Updates und DLCs

Windows 11 ist jetzt verfügbar

Der weltweite Rollout von Windows 11 hat begonnen. Dank verbesserter Grafikleistung und herausragender Geschwindigkeit werden auf Windows 11 viele Games noch besser aussehen als zuvor und sich noch besser spielen, als es bis jetzt möglich war.

Die Xbox-App, die via Game Pass regelmäßig über 100 hochwertige PC-Spiele zum Downloaden oder Streamen bietet, ist in Windows 11 standardmäßig integriert. Das Timing könnte nicht besser sein: In den nächsten drei Monaten starten Highlights wie Age of Empires IV am 28. Oktober, Forza Horizon 5 am 9. November und Halo Infinite am 8. Dezember. Jedes dieser Spiele steht für Xbox Game Pass Ultimate- und Xbox Game Pass für PC-Mitglieder vom ersten Tag an zur Verfügung. Mehr Details über die Neuerungen von Windows 11 gibt es im Microsoft News Center.

PC Walkthrough zu Xbox Cloud Gaming (Beta)

Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder können jetzt über die Xbox-App auf PCs mit Windows 10 (oder höher) auf Xbox Cloud Gaming (Beta) zugreifen, um hochwertige Game Pass-Spiele zu streamen.

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Genieße diesen brandneuen RuneScape-Perk für Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder, der dir neue Skills eröffnet! Mit diesem Paket aus XP-steigernden Gegenständen, einer riesigen Menge an Spielwährung, vielen Schatzsucher-Schlüsseln und einem kostenlosen Xbox-grünen Koboldbegleiter zündest Du den Turbo beim Leveln!

Jetzt erhältlich – RuneScape: Skilling and Currency Pack

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

