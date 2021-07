Die weiteren Xbox Game Pass Highlights im Juli 2021 XBU TNT2808 am Mi, 21.07.2021, 09:30 Uhr

Der Monat Juli ist noch längst nicht rum - vor allem dann nicht, wenn ihr den Xbox Game Pass abonniert habt. Ende des Monats erwarten uns auf der Xbox One und Xbox Series X/S noch echte Highlights - etwa der Microsoft Flight Simulator oder The Ascent.

Wir haben hier die komplette Liste für euch:

Schon bald im Xbox Game Pass

Game Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – PUBG: Battlegrounds Taego Update

Jetzt verfügbar – Minecraft: Minions DLC

28. Juli – Minecraft Dungeons: Echoing Void DLC and kostenlose Gauntlet of Gales-Mission

Noch mehr Cloud-Games unterstützen Touch Control

Mit dem Xbox Game Pass Ultimate spielst Du immer mehr Spiele auch via Xbox Cloud Gaming (Beta) auf Android- sowie Apple-Smartphones und -Tablets. Jetzt unterstützen weitere Titel Touch Control:

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Besuche regelmäßig die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr zu den neuesten Perks. In diesem Monat erhältst Du unter anderem diese Boni:

Jetzt verfügbar – PSO2: New Genesis: Mitgliederbonus für Juli

Hol Dir einen Vorsprung in PSO2: NGS mit diesem speziellen monatlichen Mitglieder-Bonuspaket. Du erhältst N-Half Scape Dolls (x5) für Wiederbelebungen innerhalb des Kampfes und Photon Chunks (x50), um Waffen und Einheiten zu stärken.

Hol Dir einen Vorsprung in PSO2: NGS mit diesem speziellen monatlichen Mitglieder-Bonuspaket. Du erhältst N-Half Scape Dolls (x5) für Wiederbelebungen innerhalb des Kampfes und Photon Chunks (x50), um Waffen und Einheiten zu stärken. Jetzt verfügbar – Smite x Stranger Things Starter Pass

Schalte die Götter für den Battle Pass frei mit dem Smite x Stranger Things Starter Pass!

Schalte die Götter für den Battle Pass frei mit dem Smite x Stranger Things Starter Pass! 22.Juni – Spellbreak: Chapter 3 Pass - June 22

Verbessere Deinen Kapitelfortschritt mit zahlreichen Belohnungen, Gold, Quests und exklusiven Looks mit diesem Chapter 3: The Wardens Pass!

Verbessere Deinen Kapitelfortschritt mit zahlreichen Belohnungen, Gold, Quests und exklusiven Looks mit diesem Chapter 3: The Wardens Pass! Bis zum 4. August – NBA 2K21

Und zu guter Letzt hast Du am 4. August die letzte Chance, Dir Dein NBA 2K21 MyTEAM Bundle zu sichern. Nicht verpassen!

Xbox Game Pass Quests

Die Xbox Game Pass Ultimate Quests im Juli stehen ganz unter dem Zeichen 20 Jahre Xbox. Die aktuelle Übersicht der Quests findest Du jederzeit in der Xbox Mobile App. Vergiss nicht, Deine Juli-Quests abzuschließen und sie bis zum 2. August auf Deiner Xbox Konsole oder der Xbox Game Pass Mobile App einzureichen.

Juli-Quests, die Du heute noch abschließen kannst:

Halo: The Master Chief Collection (Ultimate - 50 Punkte): Spiele das Spiel

Spiele das Spiel Ryse: Son of Rome (50 Punkte) : Erziele 35 Total Kills

: Erziele 35 Total Kills Grounded (225 Punkte): Erreiche ein Achievement

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

31. Juli – It Lurks Below (Konsole und PC)

31. Juli – The Touryst (Cloud, Konsole und PC)

31. Juli – Undermine (Cloud, Konsole und PC)

Quelle: Microsoft