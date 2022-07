Die Tierwelt von Way of the Hunter im Video XBU TNT2808 am Mi, 13.07.2022, 14:30 Uhr

Wer Jäger werden möchte, etwa in Way of the Hunter, muss sich natürlich auch mit der Tierwelt auseinandersetzen. Doch keine Angst, Recherche ist nicht nötig, ein neuer Trailer zeigt euch, welche Tiere ihr in Transsylvanien erwarten könnt.

Mit ihrer wunderschönen Landschaft lädt diese malerische Region Jäger dazu ein, saftige Weiden, dichte Wälder und schroffe Berge zu erkunden. Wo Gämsen zerklüftete Gipfel erobern und graue Wölfe durch das geheimnisvolle "Schattenland" streifen, durchstreifen Wildschweine und Mufflons das Herz dieser historischen europäischen Landschaft. Trete bei der Jagd auf Hasen und Fasane gegen Rotfüchse an oder suche auf 144 Quadratkilometern nach verschiedenen Hirscharten. Vânătoare plăcută!

Way of the Hunter erscheint am 16. August 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: THQ Nordic