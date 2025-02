Die Teenage Mutant Ninja Turtles kämpfen nun in Call of Duty XBU MrHyde am Fr, 21.02.2025, 09:15 Uhr

Das Mid-Season-Update für Call of Duty ist da: Season 02 Reloaded bringt zwei Multiplayer-Karten, sechs neue Waffen, den Directed Mode für The Tomb und mehr.



Call of Duty x Teenage Mutant Ninja Turtles

Die Ninja Turtles sind in Call of Duty angekommen und legen mit einem zeitlich begrenzten Moshpit los, der jedem die Chance gibt, seine besten TMNT-Fähigkeiten und -Moves zu entfesseln.



Die Verwendung eurer TMNT-Punkteserien-Belohnung aktiviert außerdem eine von mehreren charakterspezifischen Fähigkeiten. Eine dieser Fähigkeiten wird den Spielenden zu Beginn des Matches zufällig zugewiesen. Diejenigen, die mit einem TMNT-Operator spielen, erhalten jedoch Zugriff auf die spezifische Punkteserien-Belohnung dieses Charakters.



Zu den Fähigkeiten gehören:

Splinter: Verschwindet im Rauch und teleportiert sich an einen sicheren Ort hinter den feindlichen Linien.

Leonardo: Erhält die Vorteile Tracker, Geist, Wachsamkeit und Kaltblütig, um sich heimlich auf der Karte zu bewegen.

Donatello: Sieht Operatoren sowie Ausrüstung, Feldaufrüstungen und Punkteserien-Belohnungen durch Wände hindurch. Hackt feindliche Ausrüstung und Feldaufrüstungen.

Michelangelo: Platziert eine Pizzabox für euer Team. Spielende, die ein Stück essen, verursachen für kurze Zeit doppelten Schaden. Füllt Munition und Ausrüstung auf.

Raphael: Unbegrenzte Shuriken.

Multiplayer

Stürzt euch in die Hitze des Gefechts auf der neuen Karte Miami Strike, einer sonnendurchfluteten Tag-Version der beliebten Miami-Karte, die rasante Kämpfe auf engerem Raum verspricht. Meistert neue Multiplayer-Modi wie Hardpoint Hill und rüstet euch mit den neuesten Waffen aus, darunter das ZRG 20mm Scharfschützengewehr und die LAPA SMG. Trefft außerdem die neue Operatorin Karla, die sich dem Perseus-Kader anschließt.



Zombies

Erweitert euer Outbreak-Erlebnis mit der neuen Region Sanatorium (Uralgebirge), einer verschneiten Landschaft voller neuer Herausforderungen und Geheimnisse. Stellt euch dem neuen Outbreak-Ziel Secure und verteidigt eure Position gegen unerbittliche Horden von Untoten. Entdeckt neue dynamische Welt-Events und deckt weitere Hinweise zur mysteriösen Dark Aether-Story auf.



Warzone

Erkundet den neuen Tankstellen-POI und nutzt die neuen Motorräder mit Beiwagen für schnelle taktische Manöver. Nehmt am explosiven neuen Event Payload teil und kämpft mit eurem Team um die Kontrolle über eine wichtige Ladung. Zusätzlich erwarten euch wichtige Gameplay-Updates, Balancing-Anpassungen und Bugfixes für ein optimiertes Spielerlebnis.

