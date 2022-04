Die Shadowrun Trilogy erscheint im Juni XBU MrHyde am Fr, 22.04.2022, 13:45 Uhr

Paradox Interactive gaben nun bekannt, dass die Shadowrun Trilogy, eine Sammlung von drei gefeierten Rollenspielen im kultigen Fantasy-Cyberpunk-Setting von Shadowrun, am 21. Juni 2022 auf Konsolen der nächsten Generation erscheinen wird. Bei der Shadowrun Trilogy handelt es sich um überarbeitete Versionen der Shadowrun Returns-Rollenspiele, die ursprünglich von Harebrained Schemes veröffentlicht wurden. Sie wurden nun für ein Konsolenerlebnis aktualisiert und verfügen über hochskalierte Grafik, verbesserte Leistung und Controller-optimiertes Gameplay. Alle drei Titel der Serie werden gleichzeitig für Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen und können bereits vorbestellt werden.



Shadowrun Returns wurde ursprünglich über Kickstarter in nur 28 Stunden finanziert und ist das erste über Kickstarter finanzierte Spiel, das nach dem Sammeln von über 1 Million Dollar veröffentlicht wurde. Es ist ein storylastiges Rollenspiel mit rundenbasierten taktischen Kämpfen, das im berühmten Shadowrun-Universum spielt.



Shadowrun Returns wurde von Jordan Weisman, dem Schöpfer des originalen Shadowrun-Tabletop-Rollenspiels, entwickelt und erschien unter großem Beifall der Kritiker für PC und mobile Plattformen. Kurz darauf wurden zwei Fortsetzungen veröffentlicht. Die eigenständigen Fortsetzungen Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut und Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition bilden zusammen mit Shadowrun Returns die Shadowrun Trilogy, die noch in diesem Jahr für Konsolen erscheinen wird.

Quelle: Paradox Interactive