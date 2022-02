Die NBA kehrt in Fortnite zurück XBU TNT2808 am Do, 17.02.2022, 10:30 Uhr

Um die nun schon 75. NBA-Saison und das NBA All-Star 2022 zu feiern, kehrt der Basketballverband in Fortnite zurück. Dabei könnt ihr zum ersten Mal auch über einen NBA-Jubel abstimmen, den ihr als Emote sehen wollt.

Erstellt vom Creator-Team Atlas Creative können Fans aktuell täglich bis zu fünf Mal im NBA 75 All-Star-Zentrum dafür abstimmen, welchen NBA-Jubel sie in Zukunft als Emote in Fortnite sehen möchten. Zur Auswahl stehen drei bekannte Jubel der 2022 NBA All-Star Athleten Trae Young, Giannis Antetokounmpo und Joel Embiid. Die Abstimmung läuft bis zum 23. Februar 2022 um 16 Uhr.



Neben der Abstimmung wird es im All-Star-Zentrum ebenfalls möglich sein, Körbe zu werfen, mit Freunden in der Lounge zu entspannen und NBA-Highlights zu genießen. Der Außenbereich ist zudem Teil der "NBA-Allee", eine kleine Anspielung auf die Kampagne zur Feier von NBA 75. Das All-Star-Zentrum steht ab sofort und noch bis zum 23. Februar 2022 um 16 Uhr zur Verfügung.

Neue und alte NBA-Outfits

Zeitgleich mit dem neuen Zentrum können Fans das neue "NBA 75"-Set anlegen oder mit dem zurückkehrenden Wurfzone-Set das Trikot eines beliebigen Teams überziehen. Passend zum neuen All-Star-Zentrum enthält das Wurfzone-Set zwei neue Trikots: "All-Star '22 (Rot)" und "All-Star '22 (Grau)".

Die Gegenstände beider Sets sind ab sofort im Item-Shop erhältlich. Im "NBA 75"-Set sind zehn Outfits enthalten, die allesamt über drei verschiedenfarbige Stile verfügen: Diamant (Standard), Rot und Grau. Zusätzlich ist es möglich ein holografisches Logo eines der 30 Teams der Liga anzeigen zu lassen dank dem Rücken-Accessoire "NBA-Emblem".

Quelle: Epic Games