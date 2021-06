Die Larian Studios eröffnen weiteres Studio XBU TNT2808 am Do, 03.06.2021, 11:00 Uhr

Kennt ihr die Larian Studios? Falls ihr Baldurs Gate 3 oder Divinity gespielt habt, dann sicher ja. Gestern gab man einen neuen Zugang bekannt: Larian Barcelona.

Darin versammelt sich das Technikteam von BlitWorks, die durch Konsolen- und Mobile-Umsetzungen von Titeln wie Super Meat Boy, FEZ, Spelunky oder auch Don't Starve bekannt sind. Auch an einer Switch-Umsetzung von Divinity: Original Sin 2 haben sie gearbeitet.

BlitWorks selbst bleibt jedoch als Publisher bestehen, lediglich das Entwicklerteam wurde in Larian Barcelona überführt. Insgesamt arbeiten jetzt sieben Studios unter dem Dach von Larian, international verteilt in Gent, Dublin, Quebec, Sankt Petersburg, Guildford, Kuala Lumpur und jetzt eben auch Barcelona.

Ein paar Zitate aus der Pressemitteilung wollen wir euch nicht vorenthalten:

"Die gemeinsame Geschichte von BlitWorks und Larian reicht weit zurück. Nachdem wir bereits die meisten hochwertigen Indie-Spiele auf Konsole portiert haben, wurden wir herausgefordert, dies auch für Divinity: Original Sin 2 auf Nintendo Switch zu tun, und ohne dass wir es ahnten, war das der Beginn einer langjährigen Geschäftsbeziehung“, so BlitWorks-Mitgründer Tony Cabello. „Ich muss wohl nicht betonen, dass die Umsetzung von DOS2 auf Nintendo Switch eines der schwierigsten Projekte war, die wir je in Angriff genommen haben, doch die Zusammenarbeit mit Larian war unkompliziert und direkt, und wir fühlten uns gut aufgehoben."

"Am Ende konnten wir eine Umsetzung von höchster Qualität abliefern, wie es ursprünglich gefordert war und was wir bei jedem Projekt auch selbst von uns verlangen. Danach ging es natürlich weiter und wir können sagen, dass wir uns freuen, nun ausschließlich an den kommenden Projekten von Larian zu arbeiten und dabei zu helfen, Larian Barcelona aufzubauen!", fügt Tony Cabello hinzu.

"Das Team von BlitWorks ist eine der unbekannten Perlen unserer Branche. Es hat stets hervorragend gearbeitet, eine konstant hohe Qualität abgeliefert und teilt unsere Leidenschaft für Spiele. Es passt einfach zu uns. Deshalb bin ich heute doppelt zufrieden: ein Büro in Strandnähe, an einem Ort, wo wirklich die Sonne scheint, und eine erhebliche Kapazitätserweiterung", so Larian Studios-Gründer Swen Vincke.

Quelle: Larian Studios