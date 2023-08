Die Invasion in Overwatch 2 hat begonnen XBU MrHyde am So, 13.08.2023, 11:00 Uhr

In Overwatch 2: Invasion, dem neuesten Update für das plattformübergreifende, teambasierte Actionspiel von Blizzard Entertainment, ist für jeden etwas dabei. Ab sofort können sich Spieler den Helden anschließen und in drei Overwatch 2: Invasion – Story-Missionen die Welt retten, sich mit der neuen peruanischen Unterstützungsheldin Illari ins Getümmel zu stürzen, ihr Können auf zwei riesigen Karten im neuen PvP-Modus Flashpoint unter Beweis zu stellen und vieles mehr.



"Invasion ist ein echter Meilenstein für Overwatch 2. Es wurden mehr neue Arten von Gameplay gleichzeitig veröffentlicht als je zuvor", so Jared Neuss, Executive Producer von Overwatch. "Von PvP-Ranglistenmatches über dynamische Helden mit ausgeprägtem Charakter und Co-op-Spiele mit Freund:innen bis hin zur Erkundung der Geschichten einer futuristischen Erde – in Overwatch 2: Invasion ist wirklich für jeden etwas dabei."



Das ab sofort verfügbare Update enthält:

Overwatch 2: Invasion – Story-Missionen: Spieler:innen erleben gemeinsam mit Freunden bei einer Reise nach Rio, Toronto und Göteborg den Auftakt der Geschichte von Overwatch 2 hautnah. Erzählt wird die Geschichte mit brandneuen Zwischensequenzen und Hunderten neuen Sprüchen.

Neue Unterstützungsheldin Illari: Illari ist nicht nur die 38. Heldin, die sich der großen Auswahl anschließt, sondern auch die erste Heldin von Overwatch aus Peru. Mit der Kraft der Sonne kann sie auf mittlere und lange Distanz nach Belieben heilen oder Schaden austeilen.

Neuer PvP-Modus Flashpoint: Zwei neue Karten werden mit Flashpoint in die PvP-Rotation aufgenommen – Suravasa und New Junk City! Auf diesen nicht linearen Karten – den größten PvP-Karten in der Geschichte von Overwatch 2 – müssen Zielpunkte eingenommen werden. Hier führen die Absprache unter Teammitgliedern und kreative Lösungsansätze zum Sieg.

Co-op-Mission in der Unterwelt: Bei dieser zeitlich begrenzten Event-Mission können Spieler:innen gemeinsam einen bisher unerforschten Bereich von King’s Row erkunden und sich neuen Gegnern von Null Sector entgegenstellen. Wöchentlich wechselnde Modifikatoren stellen Spieler:innen die ganze Saison lang vor immer neue Herausforderungen!

Neues System für Heldenfortschritt: Spieler:innen können mit ihren Lieblingshelden Erfahrung sammeln und so ihre Spielerstufe erhöhen, um einzigartige Namenskarten und weitere Belohnungen freizuschalten. Durch das neue Fortschrittssystem werden der individuelle Spielstil einer jeden Spieler:in und der Fortschritt mit jedem der 38 Helden in einem brandneuen Interface nachverfolgt und aufgezeigt.



Etwas später in dieser Saison folgt dann Heldenprüfung: Winston, Mercy, Reinhardt, Sojourn und Tracer können ihre Fähigkeiten schulen und in der Heldenbestenliste aufsteigen.

Quelle: Blizzard Entertainment Inc.