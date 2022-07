Die Hasen sind zurück - in Rabbids: Party of Legends XBU TNT2808 am Fr, 01.07.2022, 17:00 Uhr

Wie der Name schon verrät, handelt es sich bei Rabbids: Party of Legends um ein Part-Spiel. Heißt: Ihr zockt auf der Xbox One, Xbox Series X/S und Co. viele Minispiele, idealerweise natürlich mit bis zu vier Freunden.

Bei Rabbids: Party of Legends handelt es sich um eine offline Minispiel-Sammlung von 50 Minispielen. Bis zu vier Spieler:innen können sich gemeinsam in die ausgelassene Action stürzen. Möglich ist ein 2-gegen-2 oder ein wildes Jeder-gegen-jeden-Spiel. Außerdem können Favoriten-Spiellisten mit den Lieblingsminispielen für den perfekten Party-Abend erstellt werden. ​

Abseits des Partymodus können mit dem Affenkönig und seiner Kohorte unterschiedliche Länder im bereist werden. Die Rabbids bringen eine Story in vier Kapiteln, gespickt mit lustigen Spielen, die unterhaltsame Momente und verschiedene Charaktere bieten.

Dank anpassbarer und intuitiver Steuerung ist Rabbids: Party of Legends für die ganze Familie geeignet und bietet auch unterhaltsame Momente ​ während des Zusehens.

Die verrückte Minispiel-Sammlung ist ab sofort für Nintendo Switch, Stadia, PlayStation 4 und Xbox One, einschließlich PlayStation 5 und Xbox Series X|S über Abwärtskompatibilität, verfügbar.

Quelle: Ubisoft