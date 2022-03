Die Entwickler von Flintlock: The Siege of Dawn kommen zu Wort XBU MrHyde am Do, 31.03.2022, 12:15 Uhr

In einem Behind-the-Scenes Video stellen euch A44 Games und Kepler Interactive den Stand der Entwicklung von Flintlock: The Siege of Dawn vor. Der Titel wird auch für Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen, dabei sogar ab dem ersten Tag mit dem Xbox Game Pass kostenlos spielbar sein.

Quelle: Kepler Interactive