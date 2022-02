Die 10 besten Spiele für Xbox im Jahr 2022 XBU MrHyde am Mi, 02.02.2022, 16:50 Uhr

10. Sea Of Thieves

Bewertung: 3.5

Entwickelt von: Rare Ltd

Du kannst spielen: per Abonnement

Veröffentlichungsdatum: 20.3.2018



Du wolltest Pirat werden? Wenn Ihre Kindheitsfantasien erwachsen geworden sind, können Sie sie hier leichter verwirklichen. Eines der besten Spiele für Xbox One. Endlose Meere, in deren Tiefen unbekannte und schreckliche Kreaturen verborgen sind. Verlorene Inseln und Archipele, auf denen die Ureinwohner ihre dunklen und vergessenen Götter verehren. Verzweifelte Schläger, deren Namen selbst erfahrene Besucher der Hafenkneipen flüsternd aussprechen. Unzählige Schätze, die seit Jahrhunderten auf die Wagemutigsten warten. Seeschlachten, bei denen majestätische Segelschiffe unter Kanonenkanonen auf den Grund gehen.

Die Idee ist wirklich genial: Was könnte mehr Spaß machen, als mit einer Gruppe echter Freunde gemeinsam nach Schätzen zu suchen, Rum zu trinken, auf den Meeren zu surfen, Schiffe auszurauben? Erstellen Sie Routen mit Handelsunternehmen, spüren Sie Schätze auf oder bereisen Sie einfach die Welt und tun Sie, was Sie wollen.

9. Gears of War 5

Bewertung: 3.8

Entwickelt von: Xbox Game Studios

Du kannst spielen: per Abonnement

Veröffentlichungsdatum: 9.9.2019



Die Gears of War - Serie war schon immer ein starkes Franchise für die Xbox und höher, und Gears 5 bringt sie dank einer besseren Handlung zu neuen Höhen. Im Anschluss an Gears of War 4 konzentriert es sich auf Kait Diaz, die die Ursprünge der Heuschrecke und ihre Familiengeschichte aufdeckt.

Tief im Inneren müssen Sie die Überlieferungen hinter der Gears -Serie nicht wirklich kennen , um sie zu genießen. Die Befriedigung, die durch das Kettensägen von Drohnen und das Schrotflintenschießen auf andere Feinde entsteht, ist sowieso immer ein Höhepunkt der Serie, aber es ist gut zu sehen, dass der neueste Teil etwas charakterorientierter ist als zuvor.

8. Apex Legends

Bewertung: 3.8

Entwickelt von: Respawn Entertainment

Du kannst spielen: kostenlos

Veröffentlichungsdatum: 2.4.2019



Die Hysterie rund um das Battle-Royale-Genre hat absolut alle erfasst: Publisher, Entwickler und Spieler. Die Bosse großer Konzerne, die die Ströme von Superprofiten beobachten, fordern Programmierer auf, Tastaturen und Köpfe zu zerbrechen, um das Konzept, das ursprünglich von dem japanischen Schriftsteller Koshun Takami erfunden und beschrieben wurde, neu zu erfinden und wieder zusammenzusetzen. Seine Essenz ist wie folgt: Eine Gruppe von Menschen in einem allmählich schrumpfenden Gebiet eliminiert sich mit Hilfe von gefundenen oder gesammelten Objekten gegenseitig. Der letzte Überlebende wird als Sieger bestimmt.



In Apex Legends gibt es keinen Solo-Modus – nur Teamkämpfe (zumindest vorerst). 60 Spieler kämpfen auf der Karte: zwei Dutzend Teams mit jeweils drei Personen. Bevor Sie von Bord gehen, müssen Sie sich einen Charakter aussuchen und warten, bis Ihre Kameraden dies tun, und es dürfen nicht zwei identische Legenden im Team sein. Irgendwann kann man die Gruppe verlassen, aber dieser Versuch ist in 100 Prozent der Fälle zum Scheitern verurteilt, weil der Einzelgänger einfach von Zahlen zermalmt wird. Mitstreiter können verwundete Parteimitglieder aufrichten, und im Todesfall auf einer speziellen Plattform ist es möglich, einen Verbündeten wiederzubeleben.

7. Halo: The Master Chief Collection

Bewertung: 4

Entwickelt von: Microsoft Studios

Du kannst spielen: per Abonnement

Veröffentlichungsdatum: 14.11.2019



Können Sie sich den Erfolg der Xbox One die Geschichten des Master Chief vorstellen? Vielleicht nicht, und das aus gutem Grund. Halo: The Master Chief Collection erzählt eine fantastische Geschichte und bietet ein fesselndes Erlebnis. Das erste Spiel, Halo: Combat Evolved, ist 20 Jahre alt, aber immer noch ein fantastisches Beispiel für starkes Leveldesign.



Dieser Trend setzt sich in allen Teilen fort. Obwohl einige Spiele (Halo 2) nicht so stark sind, sind sie immer noch spielenswert und diese Sammlung bedeutet, dass Sie von allen profitieren werden, einschließlich Halo Reach, Halo: Combat Evolved, Halo. 2, Halo 3, Halo 3: ODST und Halo 4. Es ist sehr interessant, der Geschichte zu folgen und zu beobachten, wie sich das Spiel vom einfachen Kampf zum Fahren riesiger Autos entwickelt.

6. The Witcher 3: Wild Hunt

Bewertung: 4.1

Entwickelt von: CD Projekt S.A.

Du kannst spielen: gegen Gebühr

Veröffentlichungsdatum: 30.8.2016



Ein weiteres Open-World-Spiel, aber ganz anders als Red Dead Redemption 2 , The Witcher 3: Wild Hunt ist für die Fantasy-Fans da draußen. Es ist riesig mit einem scheinbar endlosen Angebot an Nebenquests, aber beeindruckenderweise schaffen es viele von ihnen immer noch, Sie mit fesselnden Geschichten zu fesseln, egal wie kurz sie auch sein mögen.

Eine große Vielfalt an Kampfoptionen bedeutet, dass Sie Ihren Charakter so entwickeln können, wie Sie ihn entwickeln möchten, anstatt sich wie bei anderen RPGs in einem festgelegten Pfad gefangen zu fühlen. Die Welt um dich herum fühlt sich an, als würde sie sich mit jeder deiner Entscheidungen ändern, und wir werden es dir nicht verübeln, wenn du dich auf etwas anderes konzentrierst, bevor du dich der Hauptaufgabe stellst. Allein die Hauptgeschichte würde The Witcher 3 zu einem der besten Xbox One-Spiele machen, all die zusätzlichen Inhalte sind nur ein Bonus.

5. Titanfall 2

Bewertung: 4.2

Entwickelt von: Respawn

Du kannst spielen: per Abonnement

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2016



In Titanfall 2 , einem unterschätzten Juwel, steuern Sie riesige Roboter, bevor Sie aus dem Cockpit springen und alle übrig gebliebenen Feinde erschießen. Wie könnte das keinen Spaß machen? Fügen Sie Wall Running und andere coole Tricks hinzu, und es ist ein enorm unterhaltsamer Ego-Shooter.

Beeindruckend ist, dass die Handlung auch ziemlich gut ist, es geht also nicht nur um Parkour und stilvolles Schießen. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass irgendjemand beim Multiplayer bleibt (obwohl es Ihre Zeit wert ist), angesichts seines Alters, und wir werden leider nie eine Fortsetzung sehen, aber manchmal ist es gut, mit dem zu bleiben, was bereits da ist. Wer hätte gedacht, dass eines der besten Xbox One-Spiele so alt sein würde.

4. Minecraft

Bewertung: 4.4

Entwickelt von: Mojang/Microsoft Studios

Du kannst spielen: per Abonnement

Veröffentlichungsdatum: 20.9.2017



Wenn Minecraft bisher irgendwie an Ihnen vorbeigegangen ist, ist dies Ihre Chance. Es ist wie ein riesiger Lego - Sandkasten. Die Spieler können Zeit damit verbringen, Konstruktionen in einem Wald zu bauen, Erz abzubauen und ihr Traumhaus und ihre Traumwelt zu erschaffen, oder sie können sich für den Überlebensmodus entscheiden. Dieser Modus bedeutet, dass Sie nachts mit Bedrohungen fertig werden müssen, was bedeutet, dass Sie auf Trab bleiben müssen.

Was auch immer Sie tun, Kreativität ist hier natürlich Ihre größte Waffe, und ein kurzes Google von Minecraft -Konstruktionen zeigt, was erreicht werden kann. Der Mangel an Fokus und Struktur mag diejenigen abschrecken, die nach einem bestimmten Ziel suchen, aber um Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Es ist nicht nur eines der besten Xbox One Spiele – es ist eines der wichtigsten Spiele aller Zeiten.

3. Hellblade: Senua’s Sacrifice

Bewertung: 4.4

Entwickelt von: Ninja Theory Ltd

Du kannst spielen: per Abonnement

Veröffentlichungsdatum: 11.4.2018



Ninja Theory war schon immer dafür bekannt, faszinierende Action-Adventure-Spiele zu entwickeln, wobei Enslaved: Odyssey To The West zuvor sein herausragender Eintrag war. Hellblade: Senua's Sacrifice übertrifft das, indem es die nordische Mythologie und die keltische Kultur verwendet, um eine Geschichte von tiefen und herausfordernden Depressionen und psychischen Problemen zu erzählen.



Die Geschichte des Spiels fängt von den ersten Sekunden des Passierens an. Du beginnst, dich in Senua einzufühlen und teilst ihren Wahnsinn mit ihr. Das Spiel dauert ungefähr sechs Stunden. Zunächst versteht man nicht ganz, wozu das warum. Warum flüstern dir diese Stimmen Dinge ins Ohr? Was ist mit Dillon passiert? Wer ist dieser Drut? Sie sind wie die Heldin verwirrt, und wenn die Geschichte näher am Finale für Sie offensichtlicher wird, verfällt Senua selbst nur noch tiefer in ihren Wahnsinn. Sie werden dieses Spiel auf jeden Fall spielen wollen.

2. Forza Horizon 4

Bewertung: 4.6

Entwickelt von: Microsoft Studios

Du kannst spielen: kostenlos

Veröffentlichungsdatum: 16.1.2018



Lust, etwas Dampf abzulassen und mit lächerlicher Geschwindigkeit durch Landstraßen zu fahren? Forza Horizon 4 ist für Sie. Mit vielen bekannten Sehenswürdigkeiten in ganz Großbritannien, darunter das Edinburgh Castle, der Lake District und die Cotswolds, hätte alles so ruhig sein können, aber das ist es nicht.



Typisches Arcade-Rennen in der Natur, Forza Horizon 4 hört auch hier nicht auf, da seine Open-World-Umgebung umfangreiche DLCs hervorbringt, darunter Lego Speed Champions mit Lego-Spielzeugversionen berühmter Autos, einschließlich des Bugatti Veyron. Mit über 750 zu sammelnden Autos mangelt es hier sicherlich nicht an Inhalten und einfach herumzufahren ist ungemein entspannend und macht Spaß. Auch wenn Sie normalerweise kein Fan von Rennspielen sind, werden Sie feststellen, dass dieses Erlebnis eines der besten Xbox One-Spiele ist.

1. Red Dead Redemption 2

Bewertung: 4.8

Entwickelt von: Rockstar Games

Du kannst spielen: gegen Gebühr

Veröffentlichungsdatum: 26.10.2018



Rockstar hat schon immer fantastische Arbeit geleistet, indem er Welten geschaffen hat, in denen man sich verlieren kann, und Red Dead Redemption 2 ist derzeit der Höhepunkt dieser Leistung. Die Möglichkeit, das Leben eines Cowboys im Wilden Westen zu leben, ist aufgrund dieses Detailreichtums zunächst fast überwältigend. Zuerst sind es die kleinen Dinge, die einen packen, wie der Rauch, der aus einem Gewehrlauf kommt, aber es ist eine starke Geschichte, die einen immer wieder zurückkommen lässt.

Wenn Sie vollständig in eine andere Lebensweise und Geschichte eintauchen möchten, gibt es keinen besseren Weg als durch Red Dead Redemption 2. Es ist einfach ein aufregender Ort, um nach Belieben zu wandern und an Missionen und Abenteuern teilzunehmen. Und die Missionen hier sind abwechslungsreich und sogar ein Glücksspiel-Enthusiast wird in der Lage sein, Unterhaltung für sich selbst zu finden. RDR2 hat eine Reihe von Mini-Missionen, die dabei helfen, den Erfolg "Gambler" zu erhalten. Sie bestehen im Wesentlichen darin, dass der Spieler verschiedene Glücksspiele wie Blackjack, Poker oder Domino an verschiedenen Orten spielen muss. Wenn der Spieler alle diese Missionen abschließt, erhält er die Errungenschaft.

Folgerung

2022 wird es für Xbox noch ereignisreicher! Besitzer der Xbox-Serie erhalten den faszinierenden Elden Ring, die Zombie-Action Dying Light 2, den retro-futuristischen 2.5D-Plattformer Replaced sowie das kommende Starfield-Rollenspiel von Bethesda, die Fortsetzung von Plague Tale und Atomic Heart vom russischen Studio Mundfish. Die letzten drei werden am Veröffentlichungstag auch im Xbox Game Pass verfügbar sein. Im Allgemeinen werden Besitzer der Xbox-Serie weder jetzt noch in Zukunft an einem Mangel an großartigen Spielen leiden.

