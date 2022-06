Devil May Cry 5: Special Edition erhält VRR support

Wie die Entwickler bei Capcom angeben, wird der Actiontitel Devil May Cry 5: Special Edition ab sofort VRR (Variable Refresh Rate) unterstützen. Der Patch sollte also inzwischen schon auf Xbox Series und PS5 ausgerollt sein.

#DevilMayCry 5 Special Edition has been updated with VRR support on Xbox Series X|S! ICYMI, VRR support is also available on PS5. We hope you keep the party going strong in #DMC5! pic.twitter.com/rPBS915u4B