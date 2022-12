Deutsche Online Casinos - Virtuelle iGaming-Arena für Fans von MARVEL XBU MrHyde am Mi, 07.12.2022, 13:05 Uhr

Marvel ist eines der beliebtesten Comic-Universen mit inspirierenden Verbrechensbekämpfern und einer großen Community auf der ganzen Welt. Es ist das Medienfranchise hinter Figuren wie Captain America, The Hulk, Thor, Iron Man und Spider-Man. Dank einer Reihe von unglaublichen Blockbuster-Filmen ist der Marvel-Effekt in verschiedenen Bereichen zu spüren, auch in der deutschen Online Casino Szene, wo die Entwickler die Marvel-Figuren als Inspiration für einige der besten Video-Slots nutzen. Slots mit Marvel-Themen machen aufgrund ihrer einzigartigen Grafiken und vertrauten Geschichten, online zu spielen. Die Spiele bieten auch Symbole, die sich an den Marvel-Filmen orientieren, die seit Jahrzehnten an der Spitze der Superheldenfilme stehen.

Marvel Slots erobern die Deutsche Online Casino Szene

Die iGaming-Branche in Deutschland wird derzeit von erstaunlichen Online Casinos überschwemmt, von denen die meisten mit beeindruckenden Slots zum Thema Marvel aufwarten. Die Spiele verfügen über verschiedene Gewinnlinien, Themen und Handlungsstränge, die jede Option zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Einige Titel verfügen sogar über Hintergrundinstrumente, die eine MARVELöse Stimmung heraufbeschwören und dafür sorgen, dass die Spieler die Walzen immer weiter drehen, ohne dass es ihnen langweilig wird. Diese Titel sind auf den besten deutschen Casino Seiten auf top10Casinos.com verfügbar. Da die meisten Casinos keine Video-Slots entwickeln, arbeiten sie mit renommierten Softwareanbietern zusammen, die ihre Spielotheken mit erstklassigen Titeln zum Thema Wunder füllen.

Einer der führenden Anbieter, der für die Entwicklung aufregender Marvel-Slots bekannt ist, ist Playtech, ein renommierter Softwareanbieter, den es bereits seit 1999 gibt. Der Spieleentwickler ist dank seiner preisgekrönten Slots, die immer interessant zu spielen sind, ein Synonym für die deutsche Online Casinoindustrie. Playtech ist der Schöpfer von Die Avengers, einem Slots mit 5 Walzen und 20 Gewinnlinien und einem progressiven Jackpot. Der Anbieter hat auch Iron Man entwickelt, der auf der populärsten Marvel-Figur mit dem gleichen Namen basiert. Iron Man ist ein Slot mit 5 Walzen und 25 Gewinnlinien und einem RTP von 94,6%. Das Spiel verfügt über aufregende Scatter- und Wild-Symbole, die besondere Funktionen aktivieren, wenn sie auf einer Gewinnlinie angeordnet sind. Außerdem kommen die Spieler in den Genuss von Freispielen, die ihr Spiel verlängern, ohne dass sie mehr setzen müssen.

Ein weiterer Softwareanbieter, der dafür bekannt ist, Slots mit Marvel-Themen zu entwickeln, ist iSoftBet. Der Softwareentwickler steht hinter Legend of Loki, einem Spiel, das von der Figur Loki Laufeyson, dem Sohn von Laufey, inspiriert wurde. Der Slot verfügt über 5 Walzen, 20 Gewinnlinien und Symbole wie den Hammer von Thor, der als Joker dient, und den Ring, der als Scatter fungiert. Es ist ein unterhaltsamer Titel, besonders wenn Sie ein großer Fan von Asgard und Thor sind, einer Figur, die Marvel 2011 eingeführt hat. Abgesehen davon, dass sie unübertroffene Spiele zum Thema Marvel entwerfen, sind diese Software-Anbieter bekannt für ihre Qualität und die Tatsache, dass sie nur mit authentischen deutschen Casinos zusammenarbeiten.

Top Deutsche Online Casinos mit den Besten Marvel-Themen Slots

In Deutschland wimmelt es von unzähligen Online Casinos, die ein erstklassiges Spielerlebnis garantieren. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass nicht alle Casino-Plattformen, die in Deutschland betrieben werden, für das Spielen von Marvel-Slots geeignet sind. Einige der besten Online Casinos in Deutschland sind im Folgenden aufgeführt:

Boomerang Casino

Dies ist eine etablierte Casino-Plattform, die im Jahr 2021 gegründet wurde und mehr als 600 Spiele anbietet, darunter auch einige Marvel-Slots. Die Spieleseite akzeptiert auch verschiedene Fiat- und Kryptowährungen, so dass die Spieler sich frei fühlen können. Auf der Website können Sie auch andere Slots mit Filmthemen wie Resident Evil spielen. Dies ist ein perfekter Slot für Spieler, um die Walzen zu starten und zu drehen, während sie auf Resident Evil 4 Remake warten, das von Capcom mit In-Game-Käufen ausgestattet werden soll. Die Einbindung von Slots, die von Videospielen inspiriert sind, soll Monotonie verhindern.

Neon54

Ein Online Casino von Weltrang, das in Deutschland tätig ist und eine große Fangemeinde in diesem Land hat. Neon54 ist dafür bekannt, dass es seinen Spielern hohe Auszahlungen und blitzschnelle Abhebungen mit Hilfe von Bitcoin, einer bekannten Kryptowährungs-Zahlungsmethode, ermöglicht. Die Website ist einfach gehalten und besticht durch ein ansprechendes Design, weshalb sie sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Spieler sehr zu empfehlen ist. Davon abgesehen ist Neon54 bei weitem die geeignetste Plattform für Marvel-Fans, die sich für Video-Slots von Playtech interessieren.

Andere Online Casinos in Deutschland, die sie in Betracht ziehen sollten

Zusätzlich zu den beiden zuvor erwähnten Casino Seiten sollten Spieler Wolfy Casino, Mr. Green Casino und DitoBet in Betracht ziehen. Diese Online Casinos bieten Ihnen nicht nur eine unglaubliche Auswahl an Slots zum Thema Marvel, sondern sind auch sicher, so dass Ihr Geld und Ihre Daten unversehrt bleiben. Die Sicherheit der Spieler wird durch die SSL-Datenverschlüsselungstechnologie und Firewall-Systeme gewährleistet. Außerdem verwenden die Casinos HTTPS-Protokolle. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Casino-Website einen hochwertigen Kundendienst bietet, auf den Sie sich verlassen können, wenn Sie beim Spielen von Marvel-Slots auf ein Problem stoßen. Die meisten der empfohlenen Casinos bieten einen Live-Chat an, der rund um die Uhr funktioniert und eine Antwortzeit von weniger als 5 Minuten hat. Andere bieten E-Mail- und sogar Telefon-Kontaktmöglichkeiten an. Der Zweck eines reaktionsschnellen Kundensupports ist es, sicherzustellen, dass deutsche Spieler nur minimale Ausfallzeiten erleben, während sie die verfügbaren Marvel-Spiele spielen.

Schließlich verfügen die empfohlenen deutschen Online Casinos über ausgezeichnete Zahlungslösungen, von denen die meisten verschiedene FIAT-Währungen akzeptieren, darunter auch EUR, das gesetzliche Zahlungsmittel des Landes. Andererseits gehen die Online Casinos mit den neuesten Trends und bieten den Benutzern Optionen für Kryptowährungen. Spieler können also mit Bitcoin, Dogecoin und Litecoin wetten. Beachten Sie, dass die Kryptowährungsoptionen Anonymität bieten und die Bankdaten der Spieler schützen. Schließlich verwenden Casino-Spieler digitale Währungen anstelle von Bankdaten, um Transaktionen durchzuführen.

Fazit

Die Aufnahme von Marvel-Slots in deutsche Online Casino Seiten ist nicht überraschend, da die Deutschen große Fans des Marvel Cinematic Universe sind. Es ist zu erwarten, dass sich dieser Trend dank der beeindruckenden Akzeptanz der Marvel Games bei den Spielern in diesem Land fortsetzen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Video-Slots garantieren die von Marvel inspirierten Titel das beste Spielerlebnis.

Quelle: XBU