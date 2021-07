Detektive gesucht - in Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Case XBU TNT2808 am Di, 20.07.2021, 17:30 Uhr

Was für ein Titel: Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Case. Hinter dem langen Namen versteckt sich ein Detektiv- und Abenteuerspiel, das schon am 28. September unter anderem den Weg auf die Xbox One finden wird.

Im Spiel stellt sich der junge Hercule Poirot einem seiner ersten Fälle - lange bevor er der legendäre Detektiv wurde, den wir aus Romanen, Film und Fernsehen kennen. Was euch noch erwartet und auf welche Handlung ihr euch freuen könnt, erfahrt ihr in der Pressemitteilung:

Zum allerersten Mal entdecken Spieler einen neuen Aspekt aus Hercule Poirots Leben, der noch nie zuvor gezeigt wurde. Sie erleben hautnah einen seiner ersten Fälle als junger Polizist und Detektiv im Belgien der Vorkriegszeit. Das Entwicklungsteam erschuf mit Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases ein fesselndes, originelles Abenteuer, das auf der vertrauten Welt und der ikonischen Figur der Bestseller-Autorin Agatha Christie aufbaut. Fans der "Königin des Verbrechens" werden im Spiel zahlreiche Anspielungen auf ihre Poirot-Geschichten erkennen, während sie dem befriedigenden Abschluss von Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases immer näherkommen.

Handlung:

In seinen frühen Jahren als Detektiv wird der junge Hercule Poirot von der einflussreichen Familie Van den Bosch zu einem Empfang eingeladen, um die Verlobung ihrer Tochter bekannt zu geben. Doch die Spannungen unter den Eingeladenen nehmen zu, als ein Schneesturm über die Stadt hereinbricht und alle im Herrenhaus gefangen hält. Dieses Ereignis wird zu allem Übel daraufhin auch noch durch den Mord an einer der anwesenden Personen getrübt! Da Poirot glücklicherweise zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, beginnt er sofort mit den Ermittlungen. Welche verborgenen Geheimnisse und tödlichen Rivalitäten wird er aufdecken?

Haupt-Features:

Spieler erleben den legendären Detektiv in einer noch nie erzählten Kriminalgeschichte: Sie spielen als Hercule Poirot an einem anfänglichen Punkt seiner Detektivkarriere, an dem er seine Fähigkeiten noch unter Beweis stellen muss.

Spieler stellen ihre grauen Zellen auf die Probe, indem sie Ihre Fähigkeiten zur Schlussfolgerung einsetzen und gefundene Hinweise in der Mindmap miteinander verbinden. Die Mindmap ermöglicht es ihnen, die Elemente des Falles zu visualisieren und zusammen zu setzen, um daraufhin eigenen Schlüsse zu ziehen... und den Täter oder die Täterin in einer überraschenden Auflösung zu stellen!

Ein komplexer Mordfall wartet darauf aufgelöst zu werden. Spieler finden schon bald heraus, was sich hinter dem trügerischen Schein der Familie Van den Bosch verbirgt.

Alle Verdächtigen müssen befragt werden. Dabei sollten ihnen entscheidende Informationen so entlockt werden, dass sie es nicht bemerken. Spieler nehmen alle verdächtigen Verhaltensweisen auf, während sie gleichzeitig die dunklen Geheimnisse und Rivalitäten der belgischen Oberschicht aufdecken.

Spieler können ein luxuriöses Haus voller verborgener Geheimnisse erkunden. Das Aufdecken der mordenden Person wird dabei nicht das einzige Rätsel sein, das es aufzulösen gilt…

Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases wird von Blazing Griffin in Zusammenarbeit mit Agatha Christie Limited entwickelt und erscheint am 28. September 2021 für PlayStation 4, Xbox One Konsolen und Nintendo Switch . Das Spiel wird zudem aufwärtskompatibel auf PlayStation 5, Xbox Series X | S spielbar sein.

Quelle: Microids