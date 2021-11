Detective Di: The Silk Rose Murders erscheint auf Xbox Konsolen XBU MrHyde am Mo, 15.11.2021, 15:15 Uhr

Das Point-and-Click Adventure Detective Di: The Silk Rose Murders bringt euch ins historische China. Ihr werdet im Dezember unter anderem auf Xbox One und Xbox Series S|X in die Rolle eines berühmten Detektivs schlüpfen, um einen brutalen Serienmörder zu stoppen. Der Titel wurde u.a. via Kickstarter finanziert und erfreut sich tollen Wertungen auf Steam. Hier gibt es erste Szenen für euch:

Quelle: RedDeerGames