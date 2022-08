Details zum Multiplayer-Modus des neuen Bau-Simulator

Im Bau-Simulator, dem neusten Teil der erfolgreichen Simulationsreihe, können Spieler nicht nur alleine, sondern auch im kooperativen Mehrspielermodus gemeinsam zur Tat schreiten . Das geht zum ersten Mal in der Seriengeschichte auch auf Konsolen. Die offizielle Meldung:



Der neuste Teil der Bau-Simulator-Reihe besticht nicht nur durch seinen enormen Umfang, seine moderne Grafik und den größten Fuhrpark der Seriengeschichte, sondern auch durch seinen ausgefeilten, kooperativen Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler:innen. Während einzelne Spieler:innen sich im Rahmen der beiden riesigen Kampagnen auf den beiden Karten des Spiels vom kleinen Bauunternehmer zum größten Baulöwen der jeweiligen Region hocharbeiten, haben sie jederzeit die Möglichkeit ihr aktuelles Spiel für den Multiplayer zu öffnen, um mit diesen gemeinsam zur Tat zu schreiten. Die „Gäste“ agieren hierbei als Mitarbeiter in der Firma des „Gastgebers“. Während die Spieler:innen gemeinsam an die Arbeit gehen, verdient der oder die „Gastgeber:in“ Geld für sein oder ihr Unternehmen und die „Gäste“ zeitgleich einen Anteil, der dann ihrem eigenen Profil auf ihrem persönlichen Spielstand gutgeschrieben wird.



Dabei können die Spieler:innen stets unter sich entscheiden, wer welche der Aufgaben eines Auftrags erfüllt. Sei es eine Aufgabenteilung, bei der ein/e Spieler:in sich um die Vorbereitungen auf der Baustelle selbst kümmert, während andere Mitstreiter:innen sich auf den Weg machen, um die benötigten Fahrzeuge, Maschinen oder Materialien zu organisieren oder alle zeitgleich gemeinsam mit Baggern ans Werk gehen, um das Erdreich auszuheben, bei der Aufgabenverteilung sind den Spieler:innen hier kaum Grenzen gesetzt.



Damit die Aufgaben insbesondere auch im Multiplayer nicht zu leicht geraten, erhalten Spieler:innen bei der Annahme neuer Missionen die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad des jeweiligen Bauauftrags auszuwählen. Dieser beeinflusst nicht nur wie viele Teilaufgaben eine Mission insgesamt besitzt, sondern zum Beispiel auch wie viel Erdreich zum Erfüllen eines Baggerauftrags insgesamt ausgehoben werden muss oder wie viel Material benötigt wird, bevor ein Arbeitsabschnitt des Auftrags als erfüllt gilt – je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr gibt es zu tun!



Auf den Konsolen ist der Multiplayer-Modus des Bau-Simulator zudem eine echte Premiere! Dank Cross-Gen-Unterstützung dürfen PS4- und PS5-Nutzer bzw. Xbox One und Xbox Series-Nutzer innerhalb ihrer jeweiligen Konsolenplattformen zusammen spielen. Allgemein sind sowohl auf dem PC, als auch auf den Konsolen Spiele mit bis zu vier Spielern möglich.

Quelle: Astragon