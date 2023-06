Details zu Age of Wonders 4: Dragon Dawn XBU MrHyde am Fr, 09.06.2023, 17:00 Uhr

Paradox Interactive und Triumph Studios gaben nun Details zu Age of Wonders 4: Dragon Dawn bekannt, dem ersten Content Pack für das erfolgreiche Fantasy-Strategiespiel. Dragon Dawn erweitert das Gameplay um einen eigenen Anführertyp, ein physisches Erscheinungsbild für Fraktionen, mehr Tomes of Magic und sogar eine neue Realm-Option. Dragon Dawn wird am 20. Juni 2023 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 9,99 Euro erscheinen. Spieler, welche die Premium Edition von Age of Wonders 4 oder den Expansion Pass erworben haben, erhalten Dragon Dawn bei Erscheinen.



Wie der Name schon sagt, dreht sich beim Age of Wonders 4: Dragon Dawn Content Pack alles um Drachen. Spieler können ihre feurigen Reiche aufbauen, Reptilienarmeen anführen, drakonische Magie nutzen und als Drachenherrscher ihre Feinde in Brand setzen. Das Paket wird zusammen mit dem kostenlosen Wyvern-Update veröffentlicht, das eine Reihe von Updates, Quality of Life-Verbesserungen und Änderungen an der Spielbalance enthält, die von der Age of Wonders-Community vorgeschlagen wurden.



"Während der Entwicklung von Age of Wonders 4 hatten wir mehr Ideen als wir Zeit hatten, sie umzusetzen. Wir wussten, dass wir etwas ganz Besonderes mit Drachen und Reptilienwesen machen wollten, also haben wir mit Dragon Dawn alles gegeben", sagt Lennart Sas, Mitbegründer der Triumph Studios und Director von Age of Wonders 4. "Wie viele Spiele erlauben es dem Spieler, einen echten Drachenherrscher mit einzigartigen Fähigkeiten und Stilen zu gestalten? Dragon Dawn ist das perfekte Beispiel dafür, wie wir das Age of Wonders-Erlebnis für unsere Spieler ausbauen wollen."

Quelle: Paradox Interactive