Details und neuer Trailer zu Persona 3 Reload XBU MrHyde am Do, 24.08.2023, 13:45 Uhr

ATLUS hat bekannt gegeben, dass die RPG-Neuauflage Persona 3 Reload am 2. Februar 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheint. Es gibt zudem den neuen TRAILER „Triff den S.E.E.S.“, in dem man mehr über den S.E.E.S. und seine Mission in Persona 3 Reload erfahren kann:

Quelle: Atlus