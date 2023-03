Der Shooter SYNCED kommt auch für Xbox Series Konsolen XBU MrHyde am Di, 28.03.2023, 18:00 Uhr

Publisher Level Infinite und Entwickler NExT Studios haben verkündet, dass der Companion-Basierte Looter-Shooter SYNCED noch diesen Sommer für PC erscheint. Es wurde außerdem bestätigt, dass der Titel für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich sein wird. Durch die Möglichkeit, Gegner in Gefährten zu verwandeln fügt SYNCED den intensiven PvE und PvP Kämpfen einen völlig neuen Twist hinzu.



Die weiteren Infos dazu:



SYNCED ist ein Free-to-Play-Sci-Fi Shooter angesiedelt in einer nahen nahen Zukunft, in der Nanotechnologie das Rückgrat der Zivilisation darstellt. Nach einer Katastrophe bekannt als „Zusammenbruch“, haben sich die Nanomaschinen gegen ihre Erschaffer gewandt. In dieser Apokalypse nehmen die Spieler die Rolle eines Läufers ein, einer Gruppe mutiger Glücksritter, die den Meridian auf der Suche nach der wertvollen Nano-Energie-Substanz Nerva durchforsten. Sie schließen sich in Teams von drei Spielern zusammen und bestreiten dynamische PvE- und PvP-Kämpfe.



Der Clou an dem Ganzen? Läufer können sich mit Prime-Nanos, verbinden (syncen) und aktivieren so ihre Nano-Gefährten. Diese können Spieler strategisch gegen Nano-Horden und menschliche Gegner einsetzen. Jede dieser Prime-Nano Klassen – Unterdrücker, Zermalmer, Wächter und Seher – hat eigene Fähigkeiten, sodass Läufer die Klassen passend zu ihrem eigenen Spielstil auswählen können. Läufer können zwei Nanos gleichzeitig ausrüsten und zwischen den beiden hin und her wechseln. Der Zermalmer eignet sich besonders gut, wenn der Gegner hautnah und greifbar an dem Spieler ist. Seher halten dagegen Ausschau nach eingehenden Bedrohungen und erobern die Beute gefallener Gegner.



Im PvE-Modus können die Spieler in Dreier-Gruppen verlassenes Ödland, überholte Industriegebäude, dunkle Höhlen und mehr erforschen, um gegen die Nano-Horden und mächtigen Bosse anzutreten. Dabei müssen die Spieler Ressourcen sammeln und Stück-für-Stück die Nano-Infektion unter Kontrolle bekommen, die sich über den Meridian gelegt hat. Im PvP ist es an der Zeit andere Läufer und Nanos zu besiegen, um das meiste Nerva zu erhalten, bevor die Zeit abläuft und die Harvester die Karte verlassen.



Ähnlich wie in klassischen Looter-Shootern sammeln Runner Ressourcen in PvE- und PvP-Kämpfen, um ihren Charakter zu entwickeln. Zudem schalten sie mächtige Waffen und Mods frei.

Quelle: Level Infinite