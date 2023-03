Der Rogue Spirit Launch Trailer XBU MrHyde am Do, 16.03.2023, 15:00 Uhr

Das Anime-inspirierte 3D-Roguelite-Actionspiel Rogue Spirit ist mittlerweile für PC und Konsole erhältlich. Der Publisher 505 Games hat zusammen mit Entwickler Kids With Sticks auch einen offiziellen Release-Trailer sowie weitere Informationen veröffentlicht:



Als Geist des Prinzen vom Königreich Midra gilt es, Besitz von Feinden zu ergreifen und ihre einzigartigen Fähigkeiten zu absorbieren, um die bösartige Existenz zu bekämpfen, die das Land verdorben hat. Auf dem Weg durch das Königreich begegnen dem Prinzen dabei verschiedene Geheimnisse und Bosse. In über zehn prozedural erstellten Leveln in fünf unterschiedlichen Biomen erwarten die Spieler:innen bis zu 18 Charaktere mit besonderen Fertigkeiten, Waffen und Spielweisen.

