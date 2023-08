Der Release von XDefiant ist weiterhin für den Sommer 2023 geplant XBU ringdrossel am Mi, 02.08.2023, 10:45 Uhr

Ubisoft will den Free-To-Play Arena-Shooter XDefiant weiterhin in diesem Sommer auf den Markt bringen. Der Zertifizierungsprozess ist bei den Plattformbesitzern angestoßen. Der Produzent Mark Rubin gibt an, dass es das erste Mal sei, dass diese Version der Engine durch die Zertifizierung laufen würde. Daher dauert der Vorgang länger als sonst. Man hält jedoch weiter an dem gesetzten Zeitrahmen für die Veröffentlichung fest.

Quelle: Ubisoft