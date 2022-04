Der Launch Trailer zur Godfall: Ultimate Edition XBU MrHyde am Mo, 11.04.2022, 16:30 Uhr

Die Godfall: Ultimate Edition ist jetzt für Xbox One und Xbox Series S|X sowie für PlayStation 4/5 und PC verfügbar. Sie enthält das grundlegende Godfall-Erlebnis, die Primal, Lightbringer und Exalted Updates, die Erweiterung Fire & Darkness und die bisher exklusive Ascended Edition und Vorbesteller-Vorteile.



„Godfall: Ultimate Edition ist der Höhepunkt der harten Arbeit, die unser Team seit der Veröffentlichung in dieses Spiel gesteckt hat. Es ist ein Liebesbrief an alle unsere Spieler und jene auf Xbox und Steam, die sich darauf freuen, es zu spielen“, sagt Keith Lee, CEO bei Counterplay Games. „Unser Team hat erstaunliche Arbeit an diesem Exalted Update geleistet, das frische Inhalte und Verbesserungen enthält, nach denen die Spieler gefragt haben. Wir können es kaum erwarten, dass neue und alte Spieler die Handlungserweiterungen des Hauptspiels erleben, das neue Splittersystem der Valorkürasse erfahren und nach Herzenslust an ihren Kits basteln. Das ist DIE Version, die wir immer für euch erhofft haben.“

Quelle: Gearbox Publishing