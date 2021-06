Der Launch-Trailer zum Spiel Roguebook

Roguebook ist jetzt via Steam auf dem PC verfügbar und wird auch noch für Konsolen erscheinen, daher wollen wir euch den neuen Trailer zum Roguelike-Deckbuilder nicht vorenthalten.



Roguebook spielt in der Fantasy-Welt Faeria. Spieler stellen ein Team aus zwei Helden zusammen und treten dort in taktischen, rundenbasierten Kämpfen gegen die Legenden des Roguebook an. Das Roguebook ist ein verfluchtes Buch, dessen pure Existenz alle Lebewesen bedroht.

Quelle: NACON