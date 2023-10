Der Launch-Trailer zu The Sisters 2: Road to Fame XBU MrHyde am So, 08.10.2023, 14:00 Uhr

Das Spiel The Sisters 2: Road to Fame ist jetzt für Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich. Klar, dass uns Microids und das Balio Studio dann auch mit einem offiziellen Launch-Trailer versorgen.

Quelle: Microids