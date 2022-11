Der Launch-Trailer zu Sonic Frontiers

Wir haben euch gestern schon mitgeteilt, dass Sonic Frontiers jetzt im Handel erhältlich ist. Heute haben SEGA auch den offiziellen Launch-Trailer nachgereicht. Viel Spaß mit dem blauen Blitz!



In diesem neuen Action-Adventure-Plattformer des blauen Blitzes, erstmals mit offenen Zonen, verschlägt es Sonic auf der Suche nach den Chaos Emeralds auf die rätselhaften Starfall Islands. In Sonic Frontiers kämpfen Spieler gegen Horden mächtiger Gegner und erkunden eine atemberaubende Welt voller Action, Abenteuer und Geheimnisse.



Sonic-Fans können völlig neue Höhen erreichen und den Nervenkitzel der fünf riesigen offenen Zonen von Starfall Islands erleben – und zwar ohne dabei an vorgegebene Pfade gebunden zu sein. Das Spiel lädt ein, die Starfall Islands zu erkunden, Nebenaufgaben abzuschließen, Rätsel zu lösen, riesige Strukturen zu erklimmen, Angeln zu gehen und die eigenen 3D-Plattformerkünste im Cyberspace auf die Probe zu stellen.

Quelle: SEGA