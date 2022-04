Der Launch-Trailer zu Catie in MeowmeowLand XBU MrHyde am Mi, 06.04.2022, 14:30 Uhr

Das putzige Point-and-Click Adventure Catie in MeowmeowLand gibt es jetzt für die Xbox Konsolen zu kaufen und wir wollen euch den offiziellen Launch-Trailer hiermit nachreichen. Wer mehr vom Spiel erfahren will, findet hier ein Let's Play-Video und unseren Testbericht zu Catie in MeowmeowLand.

Quelle: Blowfish Studios